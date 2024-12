Iako tekuća godina još uvek nije kalendarski završena, naučnici već predviđaju kakva nas čeka 2025. godina.

Globalna prosečna temperatura sledeće godine će verovatno biti treća najviša zabeležena od 1850. godine — posle 2024., koja je na prvom mestu i 2023. godine na drugom, saopštila je danas Met Office.

Ova godina je na putu da bude za najmanje 1,5°C toplija od temperature tokom predindustrijskog perioda (pre nego što su ljudi počeli da sagorevaju fosilna goriva u velikim razmerama), a 2023. godina je bila za 1,45°C toplija.

Predviđa se da će sledeće godine biti toplije za najmanje 1,29°C, ali verovatno bliže 1,4°C, što će "gurnuti" 2020. godinu na četvrto mesto. Očekuje se da će 2025. godina biti vruća iako je vremenska katastrofa "El Ninjo", koja je imala efekat zagrevanja 2023. i 2024. godine, oslabio.

It's still 2024, but scientists already say next year will be in top three warmest



Read more🔗https://t.co/lGjJHEW823