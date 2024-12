MAJKA BACILA BEBU U KONTEJNER! Oglasile se komšije u selu Malošište: Ovo je njihova priča o celom slučaju, pomenuli i oca

"Tu porodicu znam od rođenja, prve komšije smo i nažalost o njima nemam ništa dobro da kažem. Žive u krajnjoj nemaštini, mislim da im je i struja isključena. Majka ima psihičke probleme, otac je alkoholičar a nažalost i ta devojka je nasledila majčino stanje. Strašno je što su neki muškarci iskoristili njeno narušeno psihičko zdravlje i seksualno je iskorišćavali što je dovelo do trudnoće koja je umalo imala tragičan ishod."

Ovako o dvadesetdvogodišnjoj devojci koja je juče u doljevačkom selu Malošište bacila u kontejner tek rođenu devojčicu govori njen komšija.

Kako kaže ovaj čovek, juče se zatekao na mestu ovog tužnog događaja neposredno nakon što je njegov komšija B.Z. izvukao bebu iz kontejnera.

- Video sam dvojicu ljudi kako sede ispred prodavnice, jedan od njih je bio vidno uznemiren. Pitao sam ih šta se dešava i on mi je rekao da je našao bačenu bebu. Kazao je da su videli tu devojku kako nešto baca u kontejner ali da nisu obratili pažnju na to s obzirom na to da joj je kuća u blizini pa su pomislili da je odbacila neko smeće. Međutim, kako mi je dalje rekao, čuo je neko cviljenje iz kontejnera za koje je isprva pomislio da potiče od mačke. Prišao je kontejneru da proveri o čemu se radi i video krvavu bebu koja je bila umotana u neki čaršaf. Uzeo je i uneo u prodavnicu i pozvao Hitnu pomoć - priča naš sagovornik.

Kako dalje navodi, bio je lično prisutan kada je Hitna pomoć u pratnji policije stigla u Malošište.

- Prvo sam video jedno sanitetsko vozilo koje je preuzelo bebu a zatim još jedno koje je došlo po nju. Video sam je kada su je izveli iz kuće, ona nije znala uopšte šta joj se dešava, njeno stanje je bilo očigledno. Zatim je stiglo jedno pogrebno vozilo, čuo sam da se porodila u kući pa da su uzeli posteljicu radi veštačenja. Policija je odmah blokirala to područje i zatvorila njihovu kuću, ne znam da li su odveli roditelje ali verujem da jesu. Smatram da je otac najveći krivac, morao je da zna šta ti muškarci koji su stalno dolazili, rade sa njegovom ćerkom - nastavlja ovaj meštanin Malošišta.

Dodaje, da je čovek koji je našao bebu bio istraumiran ovim događajem ali da je samo zahvaljujući njemu beba živa.

- Dok smo sedeli sa njim ispred prodavnice čekajući da preuzmu novorođenče,šalili smo se sa njim i pitali ga da li će mu biti kum . On je kazao da mu je najbitnije da sa detetom bude sve u redu a da mu ne bi smetalo ni da mu kumuje - zaključuje ovaj čovek.

Ekipa doljevačkog Doma zdravlja je zbrinula bebu i transportovala je do niške Dečje interne klinike. Kako je posvedočio pedijatar Miloš Bogoslović, beba je zdrava devojčica teška 2.950 grama.

- Nismo znali šta da očekujemo, da li je beba živa i mrtva pa smo se opremili za svaku situaciju. Poneli smo kleme, pribor za utopljavanje, pelene a bili smo spremni i za reanimaciju. Kada smo stigli na lice mesta videli smo bebu, tiho je jecala, bila je potpuno naga, nepodvezanog pupčanika, krvava.... Bilo je jasno da je tek rođena. Prava je sreća da je taj prolaznik naišao i čuo je s obzirom na to kakve su vremenske prilike - priča Bogoslović.

Medicinska ekipa je najpre preduzela zdravstveni protokol za tek rođenu decu a zatim je odvezla na Dečju internu kliniku u Niš.

- Obradili smo joj pupak, podvezali ga, očistili disajne puteve, proverili vitalne funkcije i utoplili je. Sve vreme sam devojčicu držao u rukama dok smo išli ka Dečjoj internoj klinici u NIšu gde smo najavili naš dolazak. Tamo smo je opet pregledali, okupali i izmerili, teška je 2.950 grama i potpuno zdrava. Svi smo srećni sada ovde što je ova situacija ipak imala srećan kraj - zaključuje pedijatar.

U niškoj policiji potvrđeno je da je da se intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja.



Autor: Jovana Nerić