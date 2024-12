Meštani Malošišta kod Doljevca, ali i cela Srbija, u šoku su posle informacije da je devojka (22) iz ovog mesta bacila u kontejner svoju tek rođenu devojčicu. Njena rodbina saglasna je u tome da ona nije sposobna da se brine o sebi, te da je žrtva ljudi koji su zloupotrebili njeno stanje.

Jedan rođak porodilje, rekao je da ta porodica već godinama živi bez struje i da mnogi nisu ni znali da je komšinica trudna, a komšije dodaju da su svi, koliko su mogli, pomagali toj porodici.

- Mislim da devojka nije imala ni ličnu kartu ni zdravstvenu knjižicu, tako da nije ni mogla da ostvari neku socijalnu pomoć. Njen otac je alkoholičar, a i sama je inače psihički labilna osoba u čiju kuću su stalno dolazili neki sumnjivi muškarci - rekao je jedan od meštana Malošišta.

Jedan od rođaka je primetio da kod devojke stalno dolaze muškarci te da je bio siguran da se tamo dešava nešto loše po nju.

- Njen otac je to znao, sto puta sam mu skrenuo pažnju da to spreči, nije me slušao i na kraju sam mu kazao: - Kad me ne slušaš, sklanjaj se od mene!

Dodaje da je sinoć ispred njihove kuće video više policijskih vozila ali da nije ni mogao da pretpostavi šta se kod njegovih rođaka desilo.

Njegova supruga kaže da je pokušavala da im pomogne koliko je mogla.

- Dolazila nam je na kapiju nekoliko puta dnevno. Uvek bi pitala imamo li bombona da joj damo. Davala sam joj stalno ponešto. Nosila sam im i hranu ali sve je bilo uzalud, teško su mnogo živeli. Mnogo mi je bilo žao devojke, pozivala sam je da dođe kod nas da gleda televizor, da malo izađe iz one kuće ali nikada nije htela - priča ona.

Beba je, podsetimo, nađena u kontejneru na desetak metara od kuće porodilje u Malošištu, a meštanin tog sela, koji se zatekao u blizini mesta događaja, kaže da je video dvojicu ljudi kako sede ispred prodavnice, pri čemu je jedan od njih bio vidno uznemiren.

- Pitao sam ih šta se dešava i komšija mi je rekao da je našao bačenu bebu. Kazao je da su videli tu devojku kako nešto baca u kontejner, ali da su isprva mislili da je bacila neko đubre, budući da im je kuća u blizini. Pitali su je šta baca, a ona je rekla da je to mače! Ubrzo je komšija čuo neko cviljenje iz kontejnera i zaista je ličilo kao da je od mačke, ali kad je prišao da proveri o čemu je reč, video je krvavu bebu koja je bila umotana u čaršaf. Uzeo je novorođenče i uneo u prodavnicu i pozvao Hitnu pomoć - priča sagovornik.

