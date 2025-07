Majka koja je bacila bebu u kontejner ostaje u zatvorskoj bolnici: Neuračunljiva i opasna po sebe i druge

M.J. (21) iz doljevačkog sela Malošište koja je krajem prošle godine pokušala da ubije svoje novorođenče, meru bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi izdržavaće u Specijalnoj zatvorskoj bolnici Beograd.

Žalbu njenog branioca na odluku Višeg suda u Nišu od 17. marta ove godine, kojom je utvrđeno da postoji potreba da se ona leči u ustanovi zatvorenog tipa, Apelacioni sud je odbio.

- Rešenjem Apelacionog suda u Nišu odbijena je kao neosnovana žalba branioca optužene M.J. izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Nišu kojim je optuženoj za protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo u pokušaju, izrečena mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi – saopštila je danas Kristina Perić, portparol Višeg suda u Nišu.

Psihijatrijsko veštačenje koje je obavljeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu tokom istrage, pokazalo je da je M.J. (22) neuračunljiva, te je iz tog razloga Više javno tužilaštvo umesto da podigne optužnicu, odlučilo da predloži da joj se izrekne mera bezbednosti.

Međutim, tužilaštvo je smatralo da je adekvatno da se M.J. leči na slobodi, ali je Viši sud u Nišu odlučio da se lečenje sprovede u ustanovi zatvorenog tipa gde će ostati sve dok lekari ne procene da joj se stanje dovoljno stabilizovalo da više ne predstavlja opasnost ni za druge ni za sebe.

Podsetimo, M. J. se tereti da je 12. decembra prošle godine nakon što se porodila u terasi porodične kuće, novorođenče bacila u kontejner. Plač bebe čuo je jedan komšija koji je alarmirao Hitnu pomoć, te je dete nakon primarnog zbrinjavanja prebačeno u Dečiju kliniku u Nišu gde je ustanovljeno da se radi o zdravoj devojčici. Nakon što se oporavila, po odluci Centra za socijalni rad zbrinuta je u hraniteljsku porodicu.

M.J. je odmah uhapšena, a predmet je najpre preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu zbog sumnje da je počinjeno ubistvo deteta pri porođaju u pokušaju za koje je zaprećena kazna zatvora do pet godina. Tokom istrage, delo je okvalifikovano kao teško ubistvo u pokušaju, pa je dalje postupanje preuzelo Više javno tužilaštvo, ali kako je ustanovljeno da je devojka neuračunljiva prema njoj je je pokrenut postupak za izricanje mere bezbednosti. S obzirom na to da je procesno nesposobna, ona nije ni pozivana na sud jer nije bila u stanju da prati postupak niti da iznosi odbranu.

Na suđenju su bili devojčini roditelji Jelena i Dragan, ali su i oni zbog teškog psihičkog stanja odustali od davanja iskaza.

- Verujte mi, nismo znali da je trudna. To dana sam bio kod komšinice da uzmem drva, ona se žalila da je boli kuk. Rekao sam joj da malo prošeta kako bi bol prošao. Nakon što sam ubacio drva zadremao sam, ona se u to vreme porodila. Dete uopšte nisam video, odmah ga je bacila. Ja to ne bih dozvolio, čuvali bismo ga - rekao je nakon suđenja Martinin otac.

Požalio se i da ima noćne more zbog saznanja da mu je unuče bačeno u kontejner.

- Ne mogu da spavam, stalno sanjam dete sa rančićem i kutijicom u ruci kako dolazi na vrata i kaže da je to njegova kuća. To me progoni, ustajem noću, ne mogu da spavam, to me strašno uznemirava - rekao je ovaj čovek.

