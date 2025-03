Roditelji devojke koja je BACILA BEBU U KONTEJNER izneli ŠOK DETALJE o ćerki: Pomenuli i njenu TRUDNOĆU!

Pred Višim sudom u Nišu danas je počeo postupak za izricanje mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja na slobodi prema Martini J. (22) iz doljevačkog sela Malošište koja je 12. decembra prošle godine tek rođenu bebu bacila u kontejner.

Martina odgovara za teško ubistvo u pokušaju za koje Krivični zakonik predviđa kaznu zatvora od 10 godina do doživotne robije ali će ova Doljevčanka izbeći najtežu sankciju jer je ustanovljeno da je neuračunljiva. Obzirom na to da ona nije svesna svojih radnji niti ima mogućnost da upravlja svojim postupcima, umesto zatvorske kazne Više javno tužilaštvo je predložilo izricanje mere bezbednosti.

U Višem sudu u Nišu rečeno je da je postupak počeo a da će se nastaviti 25. marta.

- Predsednik veća sudija Ivana R. Niketić je za ceo glavni pretres isključila javnost radi zaštite interesa maloletnika dok je roditeljima dozvoljeno da prisusstvuju glavnom pretresu. Na današnjem pretresu roditelji optužene nisu ispitani ali su ispitani staratelj i predstavnik komisije veštaka ustanove koja je obavila psihijatrijsko veštačenje optužene - navela je Kristina Perić, portparol Višeg suda u Nišu.

Obzirom na to da je psihijatrijsko veštačenje Martine obavljeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu pokazalo da je ona i procesno nesposobna, odnosno nije u stanju da shvati smisao postupka koji se prema njoj vodi, nije sposobna da iznosi odbranu niti da predlaže dokaze, nje danas nije ni bilo u sudnici. U sud su stigli samo njeni roditelji Jelena i Dragan koji su bili vidno uznemireni zbog ove situacije.

- Verujte mi, nismo znali da je trudna. To dana sam bio kod komšinice da uzmem drva, ona se žalila da je boli kuk. Rekao sam joj da malo prošeta kako bi bol prošao. Nakon što sam ubacio drva zadremao sam, ona se u to vreme porodila. Dete uopšte nisam video, odmah ga je bacila. Ja to ne bih dozvolio, čuvali bismo ga - rekao je nakon suđenja Martinin otac.

Za sada niško Više javno tužilaštvo ne postupa prema ocu deteta čiji identitet je poznat Martinim roditeljima. Krivični zakonik u članu 179 predviđa da “ ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor,kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina”. Međutim, u ovom slučaju muškarac koji je seksualno zloupotrebio devojku mogao bi da iza rešetak provede čak 15 godina. U stavu 2 istog zakonskog akta navodi se da “ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nemoćnog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću,učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina “.

A Martinina majka Jelena ali i celo Malošište, tvrde da dobro znaju ko je devojku seksualno zloupotrebio i traže da taj muškarac bude kažnjen.

- To je jedan čovek iz doljevačkog sela Mekiš. Radi u preduzeću za odnošenje smeća u Doljevcu. Stalno je dolazio i kad smo bili i kad nismo bili tu. Nismo imali pojma šta u stvari radi sa Martinom niti smo primetili da je trudna. Od kako je Martina uhapšena njega više nigde nema, ne dolazi više u naše selo da iznosi smeće, čuli smo da su ga prebacili na drugi teren. Tražimo da i on bude kažnjen, napravio nam je haos od života, Martina je zbog njega nastradala. On je više kriv nego naša ćerka, ona nije znala šta radi a on je dobro znao šta joj je učinio - rekla je ranije ova žena i dodala da je i na policijskom saslušanju navela ime muškarca za koga je uverena da je otac njenog neželjenog unučeta.

Ukoliko tužilaštvo odluči da pokrene postupak protiv oca deteta, ključna će biti DNK analiza odnosno poređenje biološkog materijala osumnjičenog sa genetskim otiskom odbačene bebe koja se smatra zlatnim standardom u dokazivanju očinstva.



Autor: Jovana Nerić