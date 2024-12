PITALI SU JE ODAKLE JOJ KRV, A ONA JE REKLA DA IMA CIKLUS! Otac Martine koja je bacila bebu u kontejner otkrio: Prišla je i poljubila me, nismo ni znali da je bila trudna

Dragan J, otac Martine J. (22) koja je tek rođenu ćerku bacila u kontejner u Malošištu kod Doljevca, rekao je za portal Republika da mu se ćerka, nakon porođaja, požalila na bolove, ali da nije znao šta ke uzrok.

- Rekla mi je da je boli kuk, sa desne strane. Rekao sam joj: "Martina, 'ćeri, idi prošetaj malo" i ona ustade i poče da plače. Prišla mi je i poljubila me, a ja sam se naslonio na dvosed kada je rekla: "Tata, dobro mi je!". Nisam ni znao da je bila trudna, verujte mi. Nisam ni znao da je bacila dete u kontejner. Eto šta mi uradi - kroz suze navodi Dragan.

Kako dodaje, šta se zaista dogodilo, saznao je kada mu je žena rekla da ga traži policija.

- Žena je bila u toaletu i kada je izašla kaže mi da me traže. Ja sam došao do vrata, javio se i oni narediše da svi izađemo iz kuće i stanemo uz ogradu. Tada su pitali Martinu da li je išla u školu, a onda i zašto je bacila bebu. Ona je rekla: "Nisam čiko ja!", međutim oni su joj rekli da se sve vidi na kameri iz prodavnice. Pitali su je odakle joj krv, a ona je rekla da ima ciklus, bila je krvava. U šoku smo, noćas smo do jedan sat bili u policiji - navodi otac uhapšene Martine.

Nešto ranije se oglasila i majka porodilje, takođe tvrdeći da nije znala da je njena ćerka donela dete na svet.

- Ništa mi nije rekla, nisam znala da je bila trudna. Ne znamo ni ko je otac, sinoć smo čuli da je neki što čisti đubre. Bili smo sinoć u policiji u Doljevcu ja i muž, pitali su me što je bacila dete. Rekla sam im da ne znam, ja sam bila u toaletu kada se to desilo. Ona se sama porodila na terasi i odmah bebu bacila u kontejner ispred kuće - rekla je J. J.

Ona ističe da je nepismena, da ni ona ni muž ništa nisu znali.

- Teško živimo, ja imam samo četiri razreda osnovne škole. Živimo od 15.000 socijalne pomoći, struja nam je godinama isključena. I pored toga da smo znali za bebu zadržali bismo je. Komšije su prijavile da je nađena beba, dođe policija i Hitna pomoć nismo znali šta nas je snašlo - rekla je ova žena.

Autor: Dubravka Bošković