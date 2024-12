'Tresao sam se, bilo me je strah da beba ne umre' Bojan opisao kako je izvadio novorođenče iz kontejnera

Bojan Zlatković (50) iz Malošišta kod Doljevca našao je tek rođenu devojčicu koju je majka juče oko 16.30 sati bacila u kontejner pored lokalnog puta. On se osvrnuo na jučerašnji dan i do detalja opisao dramu i spasavanja bebe.

- Tresao sam se sve vreme dok nisam video da će da sve bude u redu sa detetom. Bilo me je strah da ne umre dok ne dođe Hitna pomoć. Opustio sam se kada su došli lekari i kada sam video da je sa detetom sve u redu - ispričao je Bojan Zlatković.

Kazao je da je kada je izlazio iz prodavnice ugledao devojku od dvadesetak godina kako odlazi od kontejnera koji se nalazi prekoputa prodavnice.

- Nisam video da je nešto bacila, ali je čovek koji je stajao ispred prodavnice video da je ona nešto donela u rukama i bacila u kontejner. On je pitao šta to baca, a ona je rekla da je to mače - priča Zlatković.

Kako je ispričao, kada je prolazio pored kontejnera čuo je nejasne zvukove. Pomislio je da li je mače, da li je kuče, jer čulo se nešto nalik tihom mjaukanju.

- Kako sam prilazio kontejneru čuo se tihi plač tek rođenog deteta. Pozvao sam tog čoveka koji je stajao ispred prodavnice: "Joj bre, to beba plače dođi da je izvadimo". On se ukočio od straha. Kada sam otvorio kontejner video sam bebu - kaže on.

Kako dodaje, nije mogao da je dohvati jer je kontejner bio prazan.

- Bilo je previše duboko da je uhvatim rukama. Zaustavio sam jednog čoveka koji mi je pomogao da iskrivimo kontejner da mogu da dohvatim bebu. Skinuo sam jaknu, stavio je pored kontejnera, uzeo bebu i uvio je u jaknu i uneo u prodavnicu. Rekao sam da zovu policiju. Beba je tiho plakala dok sam je držao u rukama, nisam znao gde se nalazim. Bilo je kao suženje svesti. Nisam video nikoga oko mene. Gledao sam samo u bebu. Da njoj bude dobro - dodaje.

Podsetimo, novorođenče ženskog pola je zbrinuto i sada je dobro. Policija je pronašla majku koja je odmah posle porođaja bacila dete. Ispostavilo se da se radi o ženi (22) iz Malošišta koja živi u blizini kontejnera u kom je dete nađeno. Ona se, kako je Kurir pisao, porodila kod kuće.

Roditelji porodilje tvrde da oni nisu znali da je njihova ćerka trudna i da su saznali da se porodila i bacila dete tek kada je došla policija. Oni su ispričali da im se ćerka tog dana žalila na bolove u stomaku i da su tek nakon porođaja videli da je beba došla na svet pored ulaznih vrata.

Slučaj bacanja novorođenčeta u kontejner u Malošištu Osnovno javno tužilaštvo u Nišu okvalifikovalo je kao krivično delo ubistvo deteta pri porođaju u pokušaju.

- Osumnjičena majka je nakon porođaja odvedena u UKC u Nišu radi ukazivanja pomoći i ona nije životno ugrožena. Kada njeno zdravstveno stanje dozvoli biće upućena na psihujatrijski pregled po nalgu tužilaštva - objašnjava izvor.

Inače, porodilja potiče iz najsiromašnije porodice u Malošištu kojoj su meštani često pomagali. Kako su nam ispričali, pitanje je i da li žena ima ličnu kartu.

- Ona živi sa roditeljima. Majka i ona imaju psihičke probleme, vidi se da nisu dobro. Otac voli da popije... Najviše njega krivimo zbog toga što je dozvolio da muškarci dolaze kod njegove ćerke koja nije dobro. Morao je da je zaštiti - rekli su žitelji ovog sela kod Doljevca.

Autor: Marija Radić