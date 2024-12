SEKUNDE ODLUČIVALE O ŽIVOTU I SMRTI BEBE: Dete iz kontejnera spaseno uz veliku sreću, pedijatri upozorili!

Užasna vest zaprepastila je javnost u Srbiji ovog dana, a koja nam stiže iz doljavečkog sela Malošište gde je majka M.J. (22) tek rođenu bebu bacila u kontejner blizu svoje kuće. Mi smo pitali pedijatre koliko zapravo novorođenče može da izdrži bez nege nakon što je došlo na ovaj svet, te da li je zapravo sreća ta koja je spasila ovu odbačenu devojčicu.

Kako piše "Telegraf.rs", dvadesetdvogodišnja stanovnica sela Malošište bacila je svoju tek rođenu devojčicu u kontejner u koji meštani sela bacaju svoje đubre, a koju je potom iz istog izvukao komšija B.Z.

"Tu porodicu znam od rođenja, prve komšije smo i nažalost o njima nemam ništa dobro da kažem. Žive u krajnjoj nemaštini, mislim da im je i struja isključena. Majka ima psihičke probleme, otac je alkoholičar a nažalost i ta devojka je nasledila majčino stanje. Strašno je što su neki muškarci iskoristili njeno narušeno psihičko zdravlje i seksualno je iskorišćavali što je dovelo do trudnoće koja je umalo imala tragičan ishod", ispričao nam je stanovnik Malošišta.



Kako je on još istakao, on se juče zatekao na mestu ovog tužnog događaja neposredno nakon što je njegov komšija B.Z. izvukao bebu iz kontejnera.

- Video sam dvojicu ljudi kako sede ispred prodavnice, jedan od njih je bio vidno uznemiren. Pitao sam ih šta se dešava i on mi je rekao da je našao bačenu bebu. Kazao je da su videli tu devojku kako nešto baca u kontejner ali da nisu obratili pažnju na to s obzirom na to da joj je kuća u blizini pa su pomislili da je odbacila neko smeće. Međutim, kako mi je dalje rekao, čuo je neko cviljenje iz kontejnera za koje je isprva pomislio da potiče od mačke. Prišao je kontejneru da proveri o čemu se radi i video krvavu bebu koja je bila umotana u neki čaršaf. Uzeo je i uneo u prodavnicu i pozvao Hitnu pomoć - priča naš sagovornik.

"Beba imala sreće da je živa"

Mi smo sada pitali pedijatre koliko zapravo novorođenče može da izdrži bez nege u prvim satima života, a prema rečima pedijatra Dejana Joneva koji je govorio za naš portal, sve zavisi od spoljašnje sredine, odnosno, zavisno od toga gde je beba bačena.



- Zavisi od više faktora. Najpre od toga gde je beba bačena, kako je tekla trudnoća, porođaj, kako je isečen pupak, da li je dete povređeno, da li ima neke urođene anomalije - priča nam pedijatar Jonev.

Kako nam on dalje kaže, novorođenče može da izdrži svega par sati bez hrane, te da je jako bitno njegovo privikavanje na spoljašnji svet.

- Dete se hrani u početku na svaka tri sata, zatim, privikavanje iz majčine utrobe na spoljašnju sredinu traje oko tri meseca. To je šok za organizam. Ukoliko je dugo na hladnom beba može da dehidrira, pa može da dođe i do fatalnog ishoda. Beba je svakako imala sreće. Očigledno je pronađena na vreme, pa je zato u dobrom stanju - priča nam Jonev.

Kako nam objašnjava pedijatar Saša Milićević, nekada postoji postpartalna psihoza koja se javlja kod majki nakon porođaja, pa zato rade ovakve užasne stvari, kao što je ova u kojoj je majka dete bacila u kontejner. Kada je o nezi novorođenčeta reč, Milićević ističe da koliko će ono moći da preživi bez iste u prvim satima od rođenja zavisi upravo od imunološkog statusa deteta.



- Zavisi od genetike oca i majke, onda kako je vođena trudnoća. Najviše što može da izdrži je 24 sata bez nege. Međutim, nekada, usled niskih temperatura koje sada imamo, može da se javi i hipotermija, pa to dovodi do neželjenih i fatalnih posledica - priča nam pedijatar Milićević.

On još ističe kako je bitno i da li je dete nahranjeno i napojeno.

- Ako je dete pre nego što je ostavljeno sisalo, odnosno, dojilo, moći će duže da izdrži. Ako ne, dolazi do smrti. Kod novorođenčadi je termoregulatorni centar slabo razvijen, pa ako je niska temperatura i oni smanjuju svoju telesnu. Kada je o ovoj devojčici reč, nadam se da niske temperature, kakve imamo sad, posebno u kontejneru, i hipotermija, nisu doveli do slabljenja enzimskih procesa - priča nam Milićević, pa dodaje da je dete ipak imalo dosta sreće što je pronađeno, čini se, na vreme.

- Imao sam do sada takvu decu koja su ostavljanja ili odbačena na sličan, surov način. Sada su sasvim dobro i nisu imali nikakve probleme. Međutim, na neku je to ipak ostavilo posledice, pa sada imaju neke hronične probleme - priča nam na kraju razgovora pedijatar Saša Milićević.

Autor: Dubravka Bošković