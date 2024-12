Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će od 1. januara sistem obračuna zarada zaposlenih u zdravstvu biti promenjen tako što će akontacija za tekući mesec biti 50 odsto i naglasio da tako više neće biti nikakvih nejasnoća u vezi sa obračunom.

Mali je rekao da je taj obračun do sada vršen na osnovu broja radnih sati koji se svakog meseca menja.

"Ono što je važno, od 1. januara mi ćemo taj sistem za zaposlene u zdravstvu promeniti, tako da će akontacija za tekući mesec biti de fakto 50 odsto od plate. Tako da neće biti nikakvih nerazumevanja i nejasnoća, ali ono što mi je posebno važno zbog bilo kakve sumnje, niko nikada nije bio zakinut za dinar svoje plate, niti će biti", naveo je Mali.

Objasnio je da se tu radilo samo o visini obračuna akontacije i da je o tome već razgovarano sa sindikatima.

"Nastavljamo razgovore i u ponedeljak naredne nedelje. Dakle, mi ćemo taj sistem poboljšati i unaprediti, tako da od 1. januara neće biti takvih nejasnoća", naglasio je Mali.

Naveo je da je posebno važno za zaposlene u javnom sektoru, ali i u zdravstvu, da će od 1. januara biti povećane plate za osam odsto.

"Imajući u vidu da je visina inflacije negde 3,0-3,5 odsto, dakle u realnom iznosu nastavljamo sa povećavanjem plata, što je veoma važno. Jedna lepa vest za građane Srbije", naglasio je Mali.

Podsetio je da se sistem Iskra za obračun zarada zaposlenih u javnom sektoru primenjuje već nekoliko godina unazad i da preko njega više od 360.000 zaposlenih prima platu preko tog sistema.

"I to je bio jedan veliki reformski zahvat koji smo sproveli. U prethodnih par dana pojavila se jedna nejasnoća samo kod zaposlenih u zdravstvu oko visine akontacije za tekući mesec. Naime, sistem obračunava visinu akontacije za tekući mesec na osnovu broja radnih sati iz prve polovine tog meseca i to je ono što je bila nejasnoća s obzirom da se broj radnih sati iz meseca u mesec menja", naglasio je Mali.

Podsetio je da će i minimalna zarada takođe biti povećana od 1. januara za čak 13,7 odsto.

"Treću godinu zaredom podižemo i minimalnu zaradu. Tako da su to lepe vesti za građane Srbije. Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost i još jedanput ovo je veoma važno za sve zaposlene u zdravstvu.

Dodao je da se nastavlja sa investicijama u zdravstvu.

"Za narednu godinu, verovali ili ne da ne pogrešim, čak negde oko pet milijardi evra su nam ukupni budžeti koji su vezani za zdravstvo. Pre samo 12 godina bili su dve milijarde, dakle Srbija se promenila mnogo više uložemo u naše zdravstvo, mnogo više uložemo u naše zdravstvene radnike i mi ćemo tu politiku nastaviti i u budućnosti", zaljučio je Mali.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će biti izmenjen princip obračuna akontacije zarada zaposlenih u zdravstvu.

"Kada je reč o našim zaposlenima u zdravstvu, uz njihovo obrazloženje i razumevanje Ministarstva finansija, njima mnogo znači da to ide po drugom principu. I oni su već na prvom sastanku sa Ministarstvom finansija taj problem rešili, da to ne ide tako, nego da se podeli na dva puta u mesecu", rekao je Lončar i istakao da tog problema više neće biti.

Kako je rekao, tu se neće stati jer se nastavljaju razgovori već od ponedeljka sa predstavnicima sindikata i sa ljudima iz Ministarstva finansija taj sistem će biti unapređen.

"Ono što je najbitnije, ne da nešto neće biti isplaćeno - biće isplaćeno sve do jednog dinara, jer to su ljudi zaslužili i to je cilj ove države i predsednika da ti ljudi dobiju maksimalno koliko je to moguće. Za manje od 10,15 dana ide povećanje plata od osam odsto za zdravstvene radnike, što je po meni jedna od najlepših vesti za ljude koji zaslužuju, koji se bore svaki dan, 24 časa i koji su se uhvatili u koštac sa nekim stvarima koje nisu mogle da budu rešene dugi niz decenija", naglasio je Lončar.

Autor: Iva Besarabić