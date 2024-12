OTKRIVENO KADA POČINJE SNEG! Meteorolozi RHMZ objavili najnoviju najavu vremena: Cela zemlja u zoni padavina, evo gde će se prvo zabeleti!

U Srbiji oblačno i hladno, sa padavinama u centralnim i južnim krajevima.

Do kraja dana u Srbiji oblačno i hladno, u većem delu suvo. U centralnim, južnim i jugoistočnim krajevima sa padavinama, u nižim predelima sa kišom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom. U nižim predelima tek ponegde formiranje manjeg snežnog pokrivača, a u višim povećanje visine za 10 do 15 , lokalno i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije u najnovijem upozorenju.

Kako je RHMZ saopštio, do kraja dana očekuje očekuje se prestanak padavina očekuje u celoj zemlјi, a zatim i delimično razvedravanje.

Sutra toplije, pa sneg u celoj Srbiji

RHMZ je najavio da će sutra u Srbiji biti suvo i malo toplije, a od ponedeljka će biti snega u svim predelima.

- U nedelјu ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Pre podne u celoj zemlјi pretežno sunčano i malo toplije, posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada. Krajem dana u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim krajevima kiša, u brdsko planinskim predelima sneg - saopštio je RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, južnih smerova uz jutarnju temperaturu od minus sedam stepeni do minus jedan, u Negotinskoj krajini oko dva stepena Celzijusova, a najviša dnevna kretaće se od pet do devet stepeni Celzijusovih.

- U ponedelјak oblačno ujutru u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u celoj zemlјi uz formiranje manjeg snežnog pokrivača - navode iz RHZM.

Kako navode, do četvrtka će se zadržati oblačno i hladno vreme povremeno sa snegom uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko planinskim predelima od 15 do 30 cm, lokalno i više.

Slično vreme će se nastaviti od petka kada će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno.

Autor: Dubravka Bošković