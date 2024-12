TAČNO OVOG DATUMA PONOVO ĆE NAS OKOVATI SNEG Snažan ledeni talas juri ka Srbiji, snežne padavine trajaće NEKOLIKO DANA

Ledeni talas zahvatiće veliki deo Evrope uključujući i Balkan već početkom nove godine. Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, još jedan snežni talas nas očekuje u samom startu godine. Padaće čak i u Vojvodini, nakon čega će se snežne padavine preliti i na ostale delove Srbije.

- Sneg ponovo od petka 3. januara prvo na severu Srbije u Vojvodini. Puno snega tokom sledećeg vikenda i stvaranje snežnog pokrivača. Model najavljuje puno snežnih epizoda. I veći deo Evrope prekriće sneg i led. Balkan će biti na granici arktičkog fronta, pa se očekuje da će kod nas najviše padati - prognozira Ristić.

Narednih dana suvo, sve se menja od ovog datuma

I prema prognozi Marka Čubrila, promena vremena očekuje nas tačno od 4. januara, kada bi nad našim regionom trebalo da se prelije osetno hladan i vlažniji vazduh.

- Narednih dana suvo, noći i jutra hladni uz mraz i pojavu magle koja se ponegde po kotlinama i dolinama može zadržati veći deo dana. Vetar će biti slab. Minimumi uglavnom od -10 do -2 stepena Celzijusa. Maksimumi će se u predelima bez magle kretati od +3 do +9 i biće u postepenom porastu dok će se u predelima sa maglom maksimumi uglavnom kretati od -1 do +2 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab, južni - piše Čubrilo na svom Fejsbuku.

Čubrilo najavljuje da nas početkom 2025. godine očekuje se jačanje ciklonske aktivnosti nad zapadnom i severnom Evropom, što će dovesti do strujanja toplijeg vazduha iz Mediterana. Kao rezultat toga preovlađivaće sunčano vreme, jutarnji mrazevi će biti slabiji ili će izostati, a dnevne temperature će se kretati između +6 i +13 stepeni Celzijusa. Vetar će biti uglavnom slab i iz južnih smerova, piše Čubrilo.

Promena stiže tačno ovog datuma

Promena sinoptike se najavljuje negde od 4. januara 2025. kada bi nad širim prostorom zapadnog Atlantika, zapadne i središnje Evrope došlo do porasta vazdušnog pritiska dok bi se preko Skandinavije i Severnog mora ka nama pokrenuo vlažan i osetno hladniji vazduh, najavljuje Čubrilo.

Postoji mogućnost prolaznog naoblačenja koje bi moglo doneti sneg i u nizijama regiona, ističe Čubrilo.

- Situacija je još komplikovanija oko 7. januara jer bi tada moglo doći do jačeg zahlađenja i pojave konkretnijeg snega - najavljuje Čubrilo.

Autor: Dubravka Bošković