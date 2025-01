Magla i hladnoća, pa sunce: Maksimalno i do 15 stepeni, ali...

Sunčan dan je pred nama: Evo kakvo nas vreme očekuje u Srbiji U Srbiji u četvrtak ujutro vedro i mraz, u nizijama i kotlinama i magla.

Tokom dana biće sunčano i relativno toplo. Samo se u pojedinim nizijama magla očekuje veći deo dana, pre svega na severu Vojvodine.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na Pešteru do -12°C, maksimalna dnevna od 8 do 15 stepeni, u predelima sa maglom hladnije.

U Beogradu u četvrtak sunčano i relativno toplo, samo se u nižim delovima grada očekuje duže zadržavanje magle. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 0°C, maksimalna dnevna 10°C.

Autor: Snežana Milovanov