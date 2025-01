Srbija na udaru ledenog talasa: Jutros je u OVOM MESTU izmereno minus 26 stepeni, čeka nas nova tura padavina, a evo šta donosi FENSKI EFEKAT VETRA

U košavskom području i na planinama će duvati pojačan južni vetar

Prethodne noći u Srbiji je izmerena najniža temperatura ove zime u Srbiji. U Karajukića Bunara temperatura se spustila na -26°C. Ovo mesto nalazi se nedaleko od Sjenice, a specifično je po udubljenom reljefu i idealnom mestu za velika mrazišta. U Sjenici je izmeren -21°C.

Vrlo hladno bilo je i u ostalim predelima Srbije. Temperatura se kretala od -9°C u Valjevu, Kruševcu i na Zlatiboru do -2 u Vršcu, u Beogradu je bilo -3, a na obodu grada -5°C.

Kopaonik je pre ponoći merio -12°C, ali je tokom noći počeo da duva jugozapadni vetar fenskog efekta i temperatura je tokom noći porasla na -4°C, do jutra na 0°C.

Pred nama je osetnije otopljenje. Sve više jača južni vetar, a narednih dana on će biti fenskog efekta. Na severu Srbije, u Podrinju, Kolubarskom okrugu, u Beogradu i u košavskom području više se ne očekuje mraz, pa će se jutarnja minimalna temperatura u tim predelima biti od 1 do 3°C, u Beogradu oko 3°C, a u ostalim predelima Srbije biće od -3 do 0°C. Tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala, a temperatura će se kretati od 10 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 16°C, a hladnije u Negotinskoj Krajini do 8°C.

Kako je u prethodnom periodu izgledao sneg u Beogradu, pogledajte u galeriji ispod.

Sneg u Srbiji i Beogradu Foto: Dado Đilas, Jakov Milošević

Za Božić, pa sve do četvrtka, u Srbiji će biti veoma toplo za ovo doba godine, uz temperature i iznad 15°C, a usled fenskog efekta jugozapadnog vetra, u Mačvi, Podrinju i u Kolubarskom okrugu biće lokalno i do 20°C, dok se u Beogradu očekuje do 18°C.

Biće promenljivo oblačno, u utorak krajem dana i uveče na severu sa kišom.

U petak stiže hladni front, uz zahlađenje sa kišom, a za sledeći vikend doneće osetno hladnije vreme, pri čemu se susnežica i sneg očekuju i u nižim predelima.

Autor: Snežana Milovanov