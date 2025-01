BEOGRAĐANKA MUKU MUČI SA BUBAMA: Nisam znala da se lako i brzo razmnožavaju! Ako vidite samo jednu, znajte da nikad nisu same, tu je čitavo leglo

Najezda stenica u Beogradu postala je problem sugrađana. Sve ih je više, a stručnjaci upozoravaju da ukoliko primetite samo jednu, to vam daje jasan znak da ih ima još i da su u blizini čitava legla.

Jedni od najupornijih insekata su stenice, i kada vam se uvuku u dom, teško ih je oterati. Iza njih ostaju larve, a poslednjih dana dešava se najezda stenica. Kako kažu stručnjaci, one nemaju određeno doba godine kada dolaze, već je cela godina njihova.

Oglasila se jedna Beograđanka Jelena koje je imala pravu muku da se reši ovog upornog insekata i to usred zime, kada je mislila da ih nema.

- Primetila sam u kući nekoliko stenica, ostavila sam to tako jer nisam znala da se lako razmnožavaju i veoma brzo. Nakon samo nekoliko dana, to je bio roj stenica koje su bile svuda po kući. Na svu sreću, pozvala sam čoveka koji se time bavi i spasao me je, jer bih sada bila doslovno zatrpana insektima - kaže nam Jelena.

Kako potvrđuje Dragan Marković koji se bave deratizacijom i dezinsekcijom, poslednjih nedelja sve je više poziva upravo zbog stenica.

- Poslednjih nedelja zaista se dešava neka najezda, one su toliko uporne. Građani nas zovu nekoliko puta dnevno, pa se dogodi neko zatišje dan ili dva, pa opet - priča Dragan i dodaje:

- Stenice se najčešće donose spolja, na obući, iz autobusa na stvarim, a neretko ih ima kod ljudi koji su tek izašli iz bolnice, to je nekako najčešće. One su opet da naglasim jako uporne, i kada ih vidite na vreme, dovoljno je jedno prskanjem. Međutim, ako im date prostora da se razmnožavaju, potrebno je nekoliko puta da se dolazi i prska. I to na deset dana - priča nam Dragan.

Jedna ili dve stenice ne znači da su usamljene, već je situacija, kaže on, potpuno drugačija.

- Ukoliko vidite stenicu, jednu, dve ili tri znajte da nikada nisu same. Tu su legla i larve koje ostaju i one se razmnožavaju neverovatnom brzinom. Znam da su štetne i po zdravlje, ali ne bih o tome ja da pričam - zaključuje Dragan za naš portal.

Autor: Dubravka Bošković