Nakon nekoliko dana prolećnih temperatura, u Srbiji je došlo do promene vremena uz pad temperature, pojačan vetar i padavine, kišu u nižim i susnežicu i sneg u višim predelima. Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), padavine će prestati uz delimično razvedravanje i slabljenje vetra prvo u Vojvodini i delu centralne Srbije, dok u višim delovima Beograda i južnije od Save i Dunava, ima uslova za susnežicu i sneg.

Kako je RHMZ najavio, naoblačenje i zahlađenje uz sa kišom uz jak severozapadni vetar zahvatilo je prvo severnu i zapadnu Srbiju i do kraja dana se proširilo i na ostale predele naše zemlјe. U zoni fronta severozapadni vetar kratkotrajno ima i olujne udare. U brdsko-planinskim predelima pada sneg, a sa padom temperature, kratkotrajan sneg će pasti ponegde i u nižim predelima.

- Uveče delimično razvedravanje, a vetar će oslabiti – objavio je RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu

Prvog dana vikenda biće osetno hladnije. U Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 1 stepen, a najviša dnevna u većini mesta od 1 do 5 stepeni, a samo u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni.

Na snazi je „žuti“ meteoalarm zbog snežnih padavina i formiranja manjeg snežnog pokrivača.

Iz RHMZ upozoravaju da su zbog snega mogući problemi u saobraćaju i transportu (sneg na putevima, klizavi putevi).

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – savetuju meteorolozi.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno. Najniža temperatura -1, najaviša 4 stepena.

U nedelju će biti pretežno oblačno i hladno. U severnoj i centralnoj Srbiji suvo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku sneg uz stvaranje / povećanje visine snežnog pokrivača, a više padavina očekuje se na Kosovu i Metohiji, u Jabliničkom i Pčinjskom okrugu, gde se očekuje od 10 do 25 centimetara novog snega, lokalno i više.

Severozapadni vetar biće u pojačanju, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama. Najniža temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša od 0 do 5 stepeni.

Zbog formiranja i povećanja snežnog pokrivača na snazi su „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarm, što znači da je „vreme opasno, prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

- Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – poručuju iz RHMZ.

U krajevima Srbije, gde je na snazi „narandžasto“ upozorenje može doći do:

ozbiljnih problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije

komplikacija već teških situacija (ozbiljne poteškoće u akcijama spašavanja)

rizika od grana koje se lome sa drveća

potencijalne opasnosti od uništenja krovovа na zgradama,

ozbiljno opterećenje dalekovoda i drugih objekata

U Beogradu će biti oblačno, najniža temperatura će biti -1, najviša 2 stepena.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za ponedeljak

U ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji i dalje sa snegom, ali uz tendenciju slabljenja padavina. U Vojvodini se očekuju povremeno i sunčani intervali.

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini povremeno jak, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od -4 do 0 stepeni, a najviša od -2 do 3 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepeni.

U Beogradu će biti promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura će biti -2, najviša dnevna 1 stepen.

Malo do umereno oblačno i suvo biće u utorak. Prema vremenskoj prognozi RHMZ, vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura vazduha će biti od - 8 do -3 stepeni, a najviša od 0 do 4 stepena.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura vazduha će biti -3, a maksimalna 2 stepena.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za sredu

U celoj zemlji biće oblačno, ponegde sa kratkotrajnim padavinama, kišom i snegom. Očekuje se hladno vreme uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad 0 stepeni. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u većini mesta suvo, a na severu i sa sunčanim intervalima.

U Beogradu će biti oblačno vreme. Minimalna jutarnja temperatura vazduha će biti -2, a maksimalna dnevna 3 stepena.

Autor: Dubravka Bošković