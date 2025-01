OVOG DATUMA U SRBIJU STIŽE RETKA METEOROLOŠKA POJAVA I ZALEDIĆE NAS! Ovaj deo naše zemlje biće na udaru JAKE HLADNOĆE

U Srbiji su u planinskim predelima ekstremno niske minimalne temperature vazduha, čak do -15 stepeni, koliko je izmereno na Zlatiboru. Međutim, prema vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, u subotu i nedelju, 18. i 19. januara, najhladniji deo Evrope biće Panonska nizija jer će toplotna kupola iznad većeg dela Evrope usloviti jaku inverziju i ledeni vikend.

Ristić napominje da bi u slučaju da je sada leto postizali rekorde i maksimalne temperature bi bile oko 40 stepeni.

-Hladnim talasom za vikend biće zahvaćena Vojvodina kod nas. Očekuju se niske temperature, niski oblaci, moguća je i magla. Tek od ponedeljka – utorka će to početi da se narušava, slabiće anticiklon i tada ide manje otopljenje, a zatim ponovo stiže zahlađenje krajem sledeće nedelje – kaže za „Blic“ Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, posle Božića je usledio prodor arktičkog vazduha. Snega je bilo mnogo više južnije, i Makedonija, Crna Gora i Grčka su zavejane, na Jadranu je bura.

- Još uvek je nad nama hladan vazduh, a od sutra, prekosutra, toplotna kupola počinje polako da se stvara negde iznad Nemačke, Poljske, Danske, zbog čega na visini ima puno toplog vazduha. U petak će topao vazduh početi da se spušta prema nama i za vikend će biti iznad nas. To će prouzrokovati jaku inverziju - u niziji će biti hladno, a na planinama će biti više sunca i biće osetno toplije nego što je bilo ovih dana, ali će i dalje jutra biti hladna i zato neće doći do topljenja snega – objašnjava Ristić.

Na planinama, recimo na Zlatiboru, gde je trenutno najhladnije, neće biti jakog vetra, vreme će biti mnogo prijatnije i temperature će se kretati od 3 do 5 stepeni. Tokom vikenda očekuje da dođe do „popuštanja“, prvo na višim nadmorskim visinama, a zatim će sledeće nedelje uslediti slabljenje anticiklona i u Vojvodini.

- Na severu Srbije, gde će biti najhladnije tokom vikenda, počeće temperatura da raste i najverovatnije da će u celoj zemlji u sredu temperatura biti između 5 i 10 stepeni Celzijusa. Otopljenje bi moglo da potraje dva dana i posle toga, sledećeg vikenda, očekuje nas nova promena vremena, pad temperature – kaže Ivan Ristić.

Ističe da toplotna kupola zimi nije česta pojava, a kada se pojavi u hladnom periodu godine ima potpuno kontra efekte. Podsetimo, prošle godine u julu i avgustu zbog "toplotne kupole koja se zaglavila iznad Srbije višenedeljni toplotni talasi održavali su temperaturu vazduha i do 40 i više stepeni".

Međutim, sada "dolazi do jake inverzije i do hlađenja sloja blizu zemlje, do oko 500 metara nadmorske visine maksimalno".

- Donji sloj se hladi, dok je gore topao vazduh i onda se stvara magla ili niski oblaci. Leti je obrnuto i svaki dan bude sve toplije u prizemlju i dolazi do obaranja temperaturnih rekorda. U pitanju je stabilna struktura koja se teško narušava, zato će i sada trebati vremena da se vreme promeni. Ne može za jedan dan da dođe do promene zato što je toplotna kupola tako stacionirana da je zaobilaze svi frontovi. Tako je i leti i zimi – kaže Ristić.

Autor: Dubravka Bošković