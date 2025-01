'NAD NAMA JE SADA TOPLOTNA KUPOLA' OVAJ DAN DONOSI VELIKI PREOKRET! Najnovija prognoza Ristića: Najavio jače otopljenje ali i povratak zime

Kiša, a možda i sneg, očekuju se utorak, a onda sledi postepeni porast temperature, najavio je danas Ivan Ristić.

- Sledeće nedelje počeće anticiklon da slabi, inače nad nama je sada ta toplotna kupola, ali taj topao vazduh je po visini, tako da to mi ne osećamo, kod nas je još hladnije. Sledeće nedelje, kako budu dani odmicali, biće polako sve toplije. U utorak najverovatnije neke padavine, kiša, ponegde možda čak i neki sneg. A onda u četvrtak je taj prelazni dan, kada dolazi do osetnijeg otopljenja. I četvrtak, petak, subota najverovatnije je maksimalna temperatura između 10 i 15 stepeni. To su martovske temperature. Dakle, ponovo ide jedno malo jače otopljenje. Ne bi trebalo da bude kao ono za Božić, kad su temperature bile aprilske od 15 do 20 - rekao je Ristić u Jutarnjem programu Prva TV.

Ledeni dani u Panonskoj niziji

- Sad do kraja nedelje je baš hladno, pogotovo u nizinama. Panonska nizija će biti jedna od najhladnijih regiona u Evropi u narednih dana. Tu će biti i ledenih dana. A u sledeće nedelje ide postepeno otopljenje, ali baš postepeno, znači ono dan po dan, što bi se reklo. A od četvrtka ide pojačano otopljenje i temperature idu između 10 i 15 stepeni, maksimalno - najavio je Ristić.

Objasnio je da će temperatura postepeno rasti, prvo na 5 do 10 stepeni, a posle će, od četvrtka da usledi baš jače otopljenje koje će trajati nekoliko dana.

- 10 do 15 stepeni biće možda tri do četiri dana, zatim se posle opet polako vraćamo prema zimi. Prema našoj dugoročnoj prognozi koja je još aktuelna, u februaru očekujem povratak zime, još jedan hladniji period i mislim da će ovaj put biti i snega ovde. Ovaj put je sneg otišao, nekako južnije do Makedonije, gde je 50 centimetara snega palo. U Grčkoj, gde nije padalo 20 godina, bilo je puno snega, ovde kod nas je izostalo, a mislim da će u februaru ipak biti više snega. Tako da, eto, u februaru bi trebalo se vratiti taj još jedan hladni talas, to je sad trenutna prognoza.

- Na Kopaoniku će ostati sneg. On ne zavisi toliko od ove jugovine, što bi se reklo, koja kreće u četvrtka. Zlatibor, ja mislim da će ostati bez snega. Na Kopaoniku će biti temperatura oko nula, znači, preko dana možda dva-tri stepena. Tu ima pola metra snega, ali tamo će ostati sneg, a na Zlatiboru će nestati najverovatnije.

Nove snežne padavine

- Prema našim prognozama u februaru, početkom februara možeom da očekujemo nove snežne padavine, s tim što može doći neko iznenađenje pa da bude i poslednji dan januara. Prva polovina februara bi trebalo da ponovno donese te snežne padavine, ja mislim i u nižim predelima.

Autor: Aleksandra Aras