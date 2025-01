'PROLEĆE U SRED ZIME SE NASTAVLJA' U Srbiji i danas veoma toplo, temperature do 16 stepeni, a evo kada stiže preokret!

U Srbiji će u četvrtak, 30. januara biti umereno do potpuno oblačno i toplo, ponegde sa kratkotrajnom kišom i to uglavnom u prvom delu dana. Na severozapadu Srbije očekuju se sunčani intervali, a temperatura će se kretati od dva do 16 stepeni.

Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom južni i jugoistočni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, vetar slab do umeren, jugoistočni, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 13 stepeni.

U Timočkoj krajini i sutra toplo, ali sa temperaturama nekoliko stepeni nižim nego danas.

U većini mesta biće suvo, a kiša se u četvrtak (30.01.) očekuje kao ređa pojava uglavnom u prvom delu dana, a u nedelјu i ponedelјak (02-03.02.) u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg.

U narednih nedelju dana očekuje se postepeni pad temperature, u nedelju i ponedeljak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se sneg.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

Autor: Aleksandra Aras