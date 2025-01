DANAS ĆE NAS BOLETI KOSTI I BIĆEMO NERASPOLOŽENI: RHMZ izdao upozorenje zbog nagle promene vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je od danas postepeno hladnije i umereno do potpuno oblačno vreme uz mogućnost padavina, kiše u prvom delu dana, što će uticati na zdravlje i ponašanje osetljivih na nove vremenske prilike i one kojima je potrebno vreme da se na njih adaptiraju.

Stiže zahlađenje i sneg

Kako najavljuje RHMZ danas počinje postepeno hladnije vreme. Biće umereno do potpuno oblačno sa kratkotrajnom kišom u prvom delu dana. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U nedelju i ponedeljak kiša će padati u predelima južnije od Save i Dunava, dok će u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije padati sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Početkom sledeće sedmice će ponegde biti slabog jutarnjeg mraza i dnevna temperatura će posle natprosečnih za ovo doba godine pasti na ispod 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza za danas

Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika.

Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju – objavio je RHMZ u biometeorološkoj prognozi za četvrtak.

Tri grupe najosetljivije na promenu

Jasminka Smailagić, načelnik Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze u RHMZ, ranije je objasnila da su “na promene vremena najosetljivije žene srednjeg doba, starije osobe oba pola i hronični bolesnici”.

-Tegobe se ne javljaju uvek istovremeno kada i vremenske oscilacije, često se javljaju neposredno pre ili posle vremenskih promena. Reakcije organizma se javljaju od 4 do 48 sati pre predstojeće promene vremena. Prilagođavanje organizma na nepovoljne vremenske prilike traje od 2 do 4 dana – rekla je Smailagić.

Reumatičari na udaru zahlađenja

Kada iz toplog i suvog vremena prelazimo u hladnije i vlažno vreme, reumatičari i osobe koje imaju bolove na mestima starih povreda osećaju bol. Pad pritiska uzrokuje širenje tečnosti i vazduha, pa tako i onih unutar zglobnih ovojnica, a to širenje pojačava bol kod osoba sa reumatskim oboljenjima.

Promena vremena može izazvati:

promene raspoloženja

smanjenje energije i radnih sposobnosti

pospanost

nesanicu

glavobolju i drugo

Ko ima pojačane tegobe zbog promene vremena

Hronični bolesnici pri određenim vremenskim uslovima imaju pojačane tegobe, naročito pri nagloj promeni vremena. Ovakvi vremenski uslovi nepovoljni su za:

srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom-nagla promena temperature vazduha i vazdušnog pritiska, kao i dugi

periodi sa visokom maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha

cerebrovaskularne bolesnike-nagli prelaz iz toplog u hladno vreme

kod osoba koje imaju osetljiv nervni sistem-usled češćih prolazaka atmosferskih frontova i pojačanog južnog i jugoistočnog vetra

astmatičare-usled povećane vlage u vazduhu – pojava magle, padavina.

Ni zdrave ne zaobilaze tegobe

I zdrave osobe mogu biti osetljive na promenu vremena. Kod njih je moguća pojava meteoropatskih reakcija u vidu:

glavobolje-uslovljene naglom promenom temperature i njenim izraženim dnevnim hodom – velika razlika između minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha, prolaskom fronta i značajnom razlikom vazdušnih pritisaka, naglog smenjivanja visokog i niskog vazdušnog pritiska, pojačan hladni vetar

razdražljivosti i promenljivog raspoloženja-usled prolaska frontalnog sistema, pojačanog južnog i jugoistočnog vetra

bolova u mišićima - izraženi pred prolazak frontalnih sistema, naročito hladnog fronta, pri povećanoj vlazi u vazduhu

umor – malaksalost - pri toplom i vlažnom vremenu i pred promenu vremena, pri niskom vazdušnom pritisku

Oprez u saobraćaju

Prilikom prolaska frontalnog sistema i pri pojačanim južnim i jugoistočnim vetrom pored razdražljivosti i promenljivog raspoloženja, takođe je moguća smanjena koncentracija kod ljudi.

Oprez u saobraćaju je neophodan i kada se u bioprognozi daje pospanost koja se javlja pri niskom pritisku, povećanoj oblačnosti i slaboj kiši.

Pomažu ishrana i tuširanje

Dr Zorica V. Dragaš, specijalista socijalne medicine, savetuje osobama koje imaju tegobe zbog promene vremena da:

povedu računa o ishrani, koja treba da bude uravnotežena sa puno voća i povrća

naizmenično tuširanje hladnom i toplom vodom ili masažnom rukavicom

kod ozbiljnijih tegoba obavezno se treba obratiti lekaru



hronični bolesnici moraju da uzimaju propisanu terapiju

Kako se pripremiti za meteorološke obrte?

- Priprema na promene vremena radi se uz praćenje prognoze i bioprognoze. Ako znamo da će temperatura ujutru biti nula, a u toku dana do 10 ili više stepeni, a zatim da će ponovo pasti, imamo i priliku da se pripremimo. Kod zdravih ljudi promena vremena i prelazak iz toplog u hladnije često znači olakšanje, ali osobe sa varijabilnim pritiskom, mentalnim bolestima ili poremećajima, možda neregulisanim dijabetesom, biće osetljivije i imaće tegobe – kaže dr Dragaš.

Savetuje slojevito oblačenje, umerenu ishranu i fizičku aktivnost.

- Uvek je dobro pratiti svoje stanje i kada se uoči značajnije odstupanje koje traje duže vreme treba potražiti stručni savet. Stariji ljudi koji imaju probleme sa povišenim pritiskom, aritmijama srca, ako im je teško da zaspu, ako već nisu uveli da popodne ne piju kafu, neka je ne piju ni dalje, kao ni alkohol i druge stimulanse – kaže dr Dragaš.

Autor: Dubravka Bošković