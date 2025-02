ŽALIĆETE ZA 'HLADNOĆOM' OD PRETHODNIH DANA: Srbija od danas na NOVOM UDARU zime - Evo gde će da veje!

Od danas zahlađenje zahvata sve krajeve Srbije uz povremenu susnežicu i sneg. Moguće je formiranje manjeg snežnog pokrivača od 2 do 5 cm.

Po Vojvodini suvo uz delimično razvedravanje i sunčane intervale na severu Vojvodine. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 2°C na severu i zapadu do 8°C u Negotinu. Uveče slaba susnežica i sneg u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

Beograd: U subotu hladnije i oblačno uz moguću slabu susnežicu i sneg ujutru i pre podne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 3°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 1°C.

Niš: U subotu zahlađenje sa susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

VOJVODINA: U subotu hladnije i oblačno uz mguć slab sneg ujutru na jugu Vojvodine. Tokom dana suvo, a na severu Vojvodine može doći do delimičnog razvedravanja uz sunčane intervale. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 2°C do 4°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -2°C do 0°C.

Novi Sad: U subotu hladnije uz slab sneg ujutru koji prestaje. Tokom dana suvo i oblačno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

Subotica; U subotu hladno i suvo uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -2°C.

Vreme prekosutra: U nedelju oblačno i hladno sa slabim kratkotrajnim snegom ponegde. Veća šansa je na istoku i jugu Srbije. Na severu Srbije delimično razvedravanje uz povremene sunčane intervale. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do -1°C, a maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -4°C do 0°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred:

Početkom iduće sedmice preovlađujuće suvo i hladno sa jutarnjim mrazevima. Samo će na jugu Srbije biti uslova za povremen sneg u ponedeljak i utorak, a na severu tokom dana sunčani intervali.

Autor: Dubravka Bošković