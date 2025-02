Expanse Studios (GMG) od sada posluje i u 40 država SAD

Expanse Studios, studio za proizvodnju iGaming igara deo grupacije Golden Matrix Group Inc. (NASDAQ: GMGI), nastavlja svoje širenje na američkom tržištu sweepstakes kazina. Ova kompanija nedavno je sa uspehom završila drugu po redu integraciju na social casino tržištu SAD, najzahtevnijem na svetu koju godišnje prihoduje oko 9 milijardi dolara.

Ovime su igre regionalnog studija dostupne u više od 40 američkih saveznih država, uključujući Kaliforniju, Njujork i Floridu.

Golden Matrix (GMGI) Integrates with Second U.S. Sweepstakes Operator $GMGIhttps://t.co/GoYdOG0C0n?