STIŽE NAM NAGLA PROMENA VREMENA: Jutra hladna i do -4, a u toku dana pravi temperaturni šok

Sa Mediterana na Balkan stizaće sve topliji vazduh. Ipak jutro hladno i do -4 stepena, najviša dnevna do 19. U Beogradu posle hladnog jutra, dan sunčan i najviša dnevna 17 stepeni, 4 više nego danas.

U sredu se očekuje hladno jutro, mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 3 °C, a najviša od 16 do 19 °C.

U četvrtak će biti mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 °C, a najviša od 18 do 21 °C.

U petak ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7 °C, a najviša od 18 do 22 °C.

Dok će u subotu jutro biti sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7 °C, a najviša od 17 do 21 °C.

Autor: Aleksandra Aras