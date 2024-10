Stiže nagla promena vremena! Oglasio se RHMZ: Još jedan talas pogoršanja, evo šta nas čeka od sledeće nedelje

Danas će u većini mesta biti osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan, najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 C na zapadu do 25 C na istoku zemlje, saopštio je RHMZ.

Na severozapadu Vojvodine pretežno sunčano, u ostalim delovima pokrajine oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje.

U narednih sat vremena prestanak padavina i smanjenje oblačnosti očekuje se u južnim delovima Beograda i u zapadnoj Srbiji.

U ostalim predelima oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a prestanak padavina očekuje se posle podne i krajem dana.

ZA VIKEND I TOKOM SLEDEĆE SEDMICE SUVO I STABILNO VREME

Od subote suvo i stabilno vreme sa dužim sunčanim intervalima, jutra hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu oktobra.

U narednih sedam dana u Srbiji će biti suvo i stabilno sa dužim sunčanim intervalima, jutra hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu oktobra, samo u subotu ujutro i pre podne na jugu ponegde kiša.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

Autor: Marija Radić