Studenti blokaderi saopštili su sinoć da su blokirali zgradu Radio-televizije Srbije i da ne dozvoljavaju nikome da uđe u zgradu ni na radno mesto. Tom prilikom došlo je i do incidenta kada je bokserom napadnut policajac Lazar Baćić, koji prema prognozama doktora neće moći da vidi na oko koje je povređeno.

Ministar kulture i informisanja Dejan Ristić je, govoreći danas za Novo jutro na TV Pink istakao da je na snazi pokušaj obojene revolucije.

- Imamo grupe za pritisak... U toj meri su ušli u političko polje... Odavno. Ranije smo mogli da naslućujemo, da mimikriramo... Za većinu naših građana je to bilo nevidljivo. Najjača opoziciona grupacija nije opoziciona stranka nego Junajted grupa... Građani su to uočili i shvataju šta se dešava svih ovih nedelja. Oni koji su pokrenuli proteste pod pričom da je to zbog tragedije u Novom Sadu, sada se raduju, vesele, čine neprimerene činove. Mi kada tugujemo ne demoliramo, na napadamo Gradske kuće, Javni servis - rekao je Ristić.

Povodom napada na policajca sinoć, Ristić kaže da skup nije spontan, već je isplaniran.

- I predsednik je nekoliko puta rekao da se to planira. Za 15. mart najavljuju kataklizmu. Ovo je jedna od aktivnosti gde se podiže tenzija uoči 15. Naravno da niko ne može da preuzme Javni servis... Videli smo poslanike... Ovde je stvorena fama oko studenata... Više od četvrt miliona studenata, a manji broj studenata je u protestu... To niko ne brani - dodao je potom.

Kako kaže, jasno je o čemu se radi, i ovo je autogol od noćas, dodao je Ristić.

- Nama je potreban dijalog, a ne nasilje. O tome je govorio i Vučić, i zvaničnici... Međutim, jedna strana neće dijalog... Oni uvek kažu da uslovi nisu ispunjeni do kraja... Ovo je klasičan primer obojene revolucije. Ono što je glavna prepreka uspehu jeste to - rekao je ministar.

- Ljudi skloni nasilju su se osilili. To su dobacivanja i meni, i drugim građanima. Ništa nije začuđujuće. Dakle, 15. se ništa neće desiti, nikakva promena vlasti, državni udar, država zna da odreaguje - rekao je potom Ristić.

Ministar je istakao da 4 meseca svedočimo tendenciji jedne grupe koja insistra na radu institucija a podržava blokiranje istih.

- Oni su kontradiktorni. Sve je spremljeno od ranije, poznato je i šta će se raditi 15. Zato pozivam sve građane da u narednim danima smirimo strasti. Nikakvog nasilja neće biti, država ima kapacitete da reaguje na zakonit način - objasnio je Ristić.

Autor: Dubravka Bošković