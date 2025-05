Nasilje foteljaša uveliko prelazi sve granice. Dekan novosadskog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid brutalno je napadnut ispred zgrade tog fakulteta i to od strane foteljaša. On je pokušao da uđe u zgradu fakulteta, ali je u tome sprečen. Nakon što je pozvao policiju, došlo je do sukoba sa demonstrantima, koji su ga polivali vodom, gađali jajima i na kraju i fizički napali. Nisu dozvolili čak ni ekipi Hitne pomoći da dođe do njega, pa su izbušili gume na njihovim vozilima.

Vladan Petrov, profesor sa Pravnog fakulteta, osudio je napad na Patrika drida i istakao da su u ovom slučaju policija i druge državne institucije zakazali.

- Nekada uprošćavamo stvari kada govorimo da su čitavi sektori države oteti. Moj otac, koji je bio sudija Okružnog suda, često kaže da primećuje veliku nestručnost kod mladih sudija. Preterana demokratizacija je dovela do toga da državni organi koji nose autoritet gledaju ljudka prava po svaku cenu. Ljudska prava, iako su predmet zaštite, ne smeju da budu sama sebi svrha. pođimo od policije, sada su došli u situaciju da brane sami sebe i ako nisu primenili sulu, onda su uradili dobar posao, a u slučaju Patrika Drida nisu obavili najbolje posao -rekao je Petrov i dodao:

- Ušli smo u jedno stanje visemesečne nenormalnosti na koju neko pokušava da nas navikne da je normalnost. Te grupe ljudi imaju svoj zadatak i za taj zadatak, ako ne svi, onda ta organizovana manjina, oni su za to plaćeni. Imaju zadatak, plaćeni su za ovo, a naviknuti su da prolaze bez bilo kakvih sankcija. Kada ste dovoljno komotni u tome što radite, akti nasilja se šire i samo se može nagađati pred kojom daljom državnom institucijom možemo očekivati isto. Napravili su jednu mantru, a to je da oni i tuže i sude i kažnjavaju, tačnije uspostavili su jedan sistem prekog suda preko tih plenuma -rekao je Petrov.

Dragana Mitrović, profesorka FPN-a, kaže da su se prave namere foteljaša konačno razotkrile, a to je dolazak silom na vlast.

- Sada se dešava proces razotkrivanja učesnika protesta, od onih naivnih i dobronamernih koji su se žalili na broje nepravde u našem društvu, do onih koji su politički aktivnisti. Tu su i oni koji imaju krajnje nasilne metode i upetne ciljeve kada gledamo uticaj na društvenu stabilnost, a sada imamo i direkton uplitanje u politički život na način koji nije u pravnim okvirima -rekla je mitrović i dodala:

- U svemu tome se koristi univerzitet gde je zabranjena bilo kakva politička aktivnost, pogotovo vrbovanje i korišćenje studenata. U našoj zemlji je zloupotrebljen čitav sistem univerziteta kao alatka u političkoj igri i to je ono što je opasno i što je dovelo do toga da govorimo o mogućem gubitku akademske godine. Voda polako otiče i ostaju one razotkrivene akcije koje su direktno učešće u političkom životu na način koji je upitan -rekla je Mitrović.

Dušan Bajatović, direkoror "Srbijagasa" i narodni poslanik, naglašava da foteljaši pozivaju na zakon samo kada su oni izošteni iz njega.

- Pogledajte taj bezobrazluk novinarke sa N1 koja razgovara sa dekanom Dridom. Da li ste videli da sada nema ni crvene šake? Sada imamo pesnicu, imamo sve više žutih prsluka, a to je dokaz da je ovo obojena revolucija. Evo sada razmatraju i izbore -rekao je Bajatović i dodao:

- Prvo su aktivisti postali "svete krave", a sada su postali i ekstremisti. Svuda policija može da reaguje, kod njih ne može. To što nisu studenti nema veze i izgleda da autonomoja fakulteta važi kada blokiraš ulicu. Oni hoće da institucije rade svoj posao, a prvi prave pritisak na sud -rekao je Bajatović.

Autor: Iva Besarabić