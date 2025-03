Studenti u blokadi su sinoć blokirali RTS, a tom prilikom je policajac u civilu Lazar Baćić teško povređen. Pored njega povrede je zadobio i pripadnik Žandarmerije koji je mučki napadnut sa leđa.

Glumac Branislav Lečić bio je gost Nacionalnog dnevnika gde se osvrnuo na sve nasilnije proteste studenta pod palicom opozicije i stranih sila.

- To jeste kontradiktornost. U ime slobode insistucije vrši se pritisak na institucije i u ime borbe protiv nasilja se vrši nasilje. Ljudi se osećaju ugroženim. Imam osećaj da se to "pumpanje" dešava sa namerom da tog 15. dođe do ozbiljnijeg sukoba. To za Srbiju nije dobro i trebalo bi sazvati sopstvena iskustva koja je Srbija imala. Mi istoriju bunta već duže vreme pratimo -rekao je Lečić.

Lečić dodaje da su studenti uspeli da urade bitne stvari i da upravo to što su do sada uradili treba da bude kapital po kome ćemo ih pamtiti, ali ako dođe do sukoba i do nasilja, biće to negativan imidž za sve mlade ljude koji su imali ideju da nešto promene.

Lečić dodaje se nada da će Aleksandar Vučić iskoristiti ovaj pad Vlade kako bi se konstruisala još bolja, koja će doprineti smirenju strasti.

- Mi smo jedan narod i to narod koji je preživeo svašta. U različitosti moramo da shavtimo da imamo jedan jedini interes, a to je da sačuvamo sopstvenu kuću.

Lečić se osvrnuo i na veliki skup koji opozicija planira za 15. mart.

- Tako deluje, ali ne bih volio. Ta gradacija nasilja ukazuje na to da će biti kulminacija 15. marta -rekao je Lečić.

Autor: Iva Besarabić