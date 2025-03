Moćna poruka patrijarha Porfirija narodu Srbije! (VIDEO)

Patrijarh Porfirije obratio se narodu Srbije.

Poruka patrijarha Porfirija objavljena je na Instagramu.

- Volite čak i neprijatelje svoje, zamislite koliko je to ozbiljna reč. Stavimo prst na čelo, naročito danas. Zašto? Jer su mnogi nemiri u nama, među nama i između nas. Mnoge podele, sukobi, mržnja, a Gospod kaže "Ljubite čak i neprijatelje svoje". Pa nemojmo dozvoliti sebi da do te mere izvitoperimo zapovest Hristovu, da se toliko udaljimo od nje pa da počnemo govoriti da je ispravno: Mrzi bližnje svoje. Treba da se pokajemo svi. Toliko je nesporazuma, toliko je nasilja među nama i verbalnog i fizičkog, i mislenog. Sve je to otrov koji truje naše duše. Molim vas, braćo, imenom gospoda Isusa Hrista, da ne bude razdora među vama. To je crkva, to je reč crkve - rekao je patrijarh.

Autor: Aleksandra Aras