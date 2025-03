Ne damo Srbiju teroristima: Vučićevih pet ključnih poruka iz obraćanja narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć narodu Srbije poručujući da će država učiniti sve da spreči krvoproliće!

- Oni koji budu narušavali mir, biće uhapšeni i strogo kažnjeni. I pozivamo sve, svakog ko pomisli da napadne one koji sutra demonstriraju, bez obzira na to što je njihov protest ilegalan. Svako ko ih napadne, bice uhapšen istog momenta. Svako od učesnika tog velikog protesta, ko napadne bilo koga drugog ili bilo koju instituciju, biće uhapšen i odgovaraće pred licem pravde. Naš je cilj da sačuvamo stabilnost, da osiguramo bezbednost i u tome ćemo kao država uspeti. Pozivam ih sve da ne čine nemire i nerede - rekao je predsednik Vučić.

Vanredno stanje

Predsednik je istakao da državni vrh ne planira uvođenje vanrednog stanja u Srbiji.

- Kao što vidite, niti smo uvodili vanredno stanje, niti planiramo, osim da se dogodi napad ogromnih razmera na snage bezbednosti, a što smatramo nemogućim, jer mislimo da smo preventivno veoma uspešno delovali i sprečili ogromne napade, a sad uvek možete da budete iznenadeni nečijom nasilničkom ili siledžijskom politikom. Ali mi verujemo da smo to uspeli da sprečimo. Tako da, ne planiramo da uvodimo u ovom trenutku ni vanredno stanje, niti bilo šta slično - naveo je Vučić.

Predsednik je pojasnio i proceduru uvođenja vanrednog stanje.

- Uz određene procedure, predloge Ministarstva odbrane i Vlade Srbije, tri potpisa moraju da postoje, dakle, to su predsednik, predsednik Vlade i predsednica Skupštine Srbije - objasnio je šef države.

Koliko će ljudi biti na protestu?

Prema procenama predsednika Vučića, u Beogradu će se danas okupiti između 60.000 i 80.000 ljudi, od čega je 33.000 iz unutrašnjosti.

- Iz unutrašnjosti, dakle iz cele Srbije dovode ljude, oni su bogati, imaju mnogo ljudi koji automobilima dolaze, i očekujemo sutra najezdu automobila iz unutrašnjosti, neki će doći večeras, neki sutra, to je u redu. Mi kada dovodimo svoje pristalice, oni nisu bogati, mi moramo da platimo autobuse, šta ćete. Ovi dođu, imaju i za večere i sve drugo, mi moramo da obezbedimo sendviče - rekao je predsednik Vučić.

Srbija drži čas demokratije

- Nisam opterećen, naučio sam da ne treba da budem opterećen lošim političarima koji misle da će im tenkovi, po znacima navoda, neke druge sile dovesti na vlast. To me previše opterećuje. Srbija je do sada, što se tiče državnih vlasti, držala čas iz demokratije puštajući protivpravno ponašanje, štiteći one koji krše ustavnu slobodu kretanja, obezbeđujući njihove skupove, a na to nemamo pravo i što ni jedna druga zemlja na svetu ne bi radila. Što se tiče njihovih reakcija i očekivanja, sramota mi je da komentarišem inače licemerne saopštenja koja dolaze iz EU i imaću o mnogo čemu da razgovaram tamo 24. i 25. sa ljudima iz EU u tom pitanju. Nisu oni ništa posebno rekli, nego da mi valjda moramo da obezbedimo čak i kada je nešto protivzakonito sazvano. Nema problema, mi ćemo to da obezbedimo, ne zato što to vi tražite - odgovorio je Vučić na pitanja novinara.

"Priznajem grešku"

Predsednik je priznao da je napravio grešku ispunjavajući 3. zahtev studenata, jer je verovao da je važno da se ispune zahtevi kako bi došlo do kraja blokada.

- Ja sam nedavno ispunjavajući treći zahtev studenata jer sam smatrao da je strašno važno. Smatrao sam da je strašno važno što pre izađem iz toga i dalje sam verovao da je moguće, da kad tako očigledno i jasno ispunite sve zahteve, da je moguće nekoga umilostiviti - objasnio je Vučić i dodao:

- I da više ne može da obmanjuju i javnost, da ne mogu da lažu da nešto nije ispunjeno. Nažalost, opet sam pogrešio. Uradio sam nešto zbog čega se gorko kajem. I kajat ću se do kraja svog života. Ja nisam doneo odluku o pomilovanju bilo kojeg lica u prethodnih osam godina, od kada sam predsednik. Doneo sam odluku o pomilovanju o nemogućnosti krivičnog gonjenja za dvanaest lica. I napravio sam najveću grešku od kada sam predsednik. Nije zato što imam nešto protiv tih ljudi, protiv one žene koja je oguljeni kriminalac, a vodi demonstraciju u Nišu, žena Baneta Banane, što ima više skupocenih torbica nego što sam ja korneta sladoleda pojeo u životu, a glumi veliko poštenje velikog revolucionara, da li je dekan Filozofskog fakulteta, to ti, Ana, bolje znaš. Živ se pojedoh, a posebno sinoć kada sam video, znao sam otprilike o čemu se radi, a sinoć kada sam video, ja sam ljudima na zahtev studenata dao pomilovanje Dejanu Bagariću.

"Prelazne vlade bez izbora neće biti dok sa živ!"

- Ponudili smo izbore. Rekli su da ne može, ni po kojoj ceni izbori ne mogu. Ponudili smo referendum. Razumeo sam da u svakom trenutku govorite kako to kažu o coveku sa naocarima koji strašno laže da je Srbija uspešna zemlja, da Srbija ima veliki rast, a mi svi znamo da to nije tacno. Možete verovati da cak i u takve laži ja neko spreman da poveruje kad ih neko hiljadu puta ponovi na njihovim medijima. Dakle, ponudili smo referendum. I ja sam rekao savetodavno, ukoliko se ispostavi da je 50 odsto plus 1 gradanin rekao da ne žele mene da vide kao predsednika, iako nikakvu potrebu ni obavezu nemam da to ucinim, da cu istog dana podneti ostavku. I to su odbili. Sve su odbili. Odbili su svaku vrstu normalnog razgovora, odbili su svaku vrstu racionalnog pristupa i tražili su i ono što i danas traže, to je ulazak u vladu bez volje gradana. To je, nazovite kako hocete, prelaz na ekspertska, ovako ili onako.

