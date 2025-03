'U SUBOTU SE NIKO NIJE ŽALIO NA OŠTEĆENJE SLUHA' Direktor Klinike za ORL UC o navodnom udaru ZVUČNOG TOPA: Da je bilo udara, ljudi bi hitno došli do lekara zbog PUCANJA BUBNE OPNE (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Vojska Srbije i Odred vojne policije ''Kobre'' nemaju zvučni top, za koji pojedini tvrde da je upotrebljen na subotnjem protestu u Beogradu, najavljujući da će u narednih 48 sati biti završena istraga oko onih koji su, kako tvrdi, širili laži o tome.

"Istraga će se završiti u potpunosti u roku od 48 sati, a zatim svi odgovorni za takve imišljotine i laž biće odgovorni licu pravde", rekao je Vučić u video-obraćanju na Instagramu.

Prof. dr Nenad Arsović direktor Klinike za ORL Ugrentnog centra je na pitanje o tome da li je bio povećan broj hospitalizovanih ili onih koji su se javljali zbog povreda prilikom navodnog udara "zvučnog topa" istakao da u toku subote nije prijavljen nijedan slučaj te vrste.

- U toku subote smo imali 28 pregleda, gde nijedna povreda nije bila kod nas. Niko se nije žalio na oštećenje sluha, mučinu i slično. Juče smo imali 77 pacijenata, od toga se 28 pacijenata žalilo na oslabljen sluh ili zujanje u uhu. Nikakvu razliku od uobičajenog rada nismo primetili... Imamo slučaj utakmica, gde je veliki intenzitet zvuka... Tada dolazi veći broj pacijenata. Juče su pacijenti bili mlađi, od 17 do 27 godina. Svi su govorili da to prestaje, što pokazuje da nije došlo do akutne traume - naveo je Arsović.

Lično ne znam šta je zvučni top, za to sam prvi put čuo u nedelju, dodao je doktor.

- Znate kako, unutrašnje uho ima periferni centar za ravnotežu. I kada dođe izlaganja intenzivnom zvuku, tada može da dođe do trajnog oštećenja sluha. E sada, takvi pacijenti bi odmah došli na pregled, jer bi se uplašii šta se dešava. Što se tiče hroničnog problema, on može da se javi kod zvuka trube, vuvuzele... 120 decibela je pucanje bubne opne... Svi pacijenti su klinički pregledani, niko nje imao te simptome - objasnio je doktor.

Autor: Dubravka Bošković