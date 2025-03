NOĆAS JE LILO KAO IZ KABLA, A I DANAS ĆE: Srbija i dalje NA UDARU pljuskova - Evo kada se najavljuje konačni prestanak padavina!

U noći četvrtak na petak padaće kiša, obilnija u zapadnim predelima Srbije. U petak oblačno i sveže sa kišom u većini krajeva uz nove obilnije padavine.

Od četvrtka uveče do petka uveče na zapadu Srbije ponegde može pasti od 40 lit/m2 do 60 lit/m2 za 24 sata, što je srednja mesečna količina padavina za mart. Vetar slab južni na jugu Srbije, a na severu umeren istočni i severoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan istočni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Beograd: U noći četvrtak na petak padaće kiša. U petak oblačno i sveže sa kišom. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 14°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h 11°C.

Niš: U petak pretežno oblačno sa kišom povremeno. Popodne može biti malo kratkotrajnih sunčanih intervala. Vetar slab istočni i južni. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna 16°C. Uveče kiša povremeno.

VOJVODINA: U noći četvrtak na petak padaće kiša. U petak oblačno i sveže sa kišom. Od četvrtka uveče do petka uveče može pasti od 20 lit/m2 do 40 lit/m2 za 24 sata. Vetar umeren istočni i severoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan istočni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 7°C na severu do 12°C u Vršcu, a maksimalna od 13°C na severu Vojvodine do 16°C na jugu Banata. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Novi Sad: U noći četvrtak na petak padaće kiša. U petak oblačno i sveže sa kišom. Vetar umeren istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 13°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h 10°C.

Subotica; U petak oblačno i sveže sa kišom. Vetar umeren severoistočni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna 13°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h 9°C.

Vreme prekosutra: U subotu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 12°C do 17°C. Uveče ponegde kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Kišovito vreme se nastavlja u nedelju i ponedeljak, s tim što će padavine slabiti u ponedeljak. U utorak je moguća kiša na istoku i jugu Srbije, a u ostalim krajevima suvo. Vodostaji na rekama biće u porastu za vikend uz moguće lokalne poplave na manjim rekama.

