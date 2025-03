OVAJ MESEC ISPRATIĆE KIŠA, A U NEKIM DELOVIMA SRBIJE I SNEG: Evo kakvo vreme nam donosi početak aprila

Nastavlja se veoma promenljivo vreme u Srbiji, ali dobra vest je da su obilne padavine iza nas.

Sledi smirivanje situacije na manjim ibujičnim tokovima, dok se narednih dana očekuje dalji veći rast većih reka popot Save, ali i Dunava nizvodno od Zemuna.

Na Savi kod Šapca proglašena je i vanredna mera odbrana od poplava, ali nema opasnosti po naseljene oblasti, dok će se pod vodom naći nebrenjene površine.

Početak sedmice doneće Srbiji nastavak promenljivog vremena i tako vreme očekuje se sve do srede. Biće umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se na višim planinama iznad 1600 metara nadmorske visine očekuje i sneg.

Jak severozapadni vetar duvaće u Vojvodini, na planinama i u istočnoj Srbiji.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 10 stepeni.

Makismalna dnevna biće u ponedeljak od 13 do 17, a u utorak i u sredu od 14 do 18 stepeni.

U četvrtak i petak u većem delu Srbije biće suvo, na severu i sunčano. Jedino se na jugu i jugozapadu i dalje očekuje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

Prvi dan vikenda doneće sunčano vreme.

Prema trenunom prognozama od nedele sledi naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 13 do 17 stepeni, one će narednih dana biti uglavnom oko napomenutih vrednosti.

Autor: Iva Besarabić