OČEKUJE SE POTOP U OVOM DELU ZEMLJE: Evo kako će se popodne premeštati grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima

Srbija je danas pod uticajem visinskog ciklona. Nad našim područjem i dalje je veoma nestabilno, a oblačni i padavinski sistei danas će na stizati sa istoka, severoistoka i jugoistoka, za razliku od jučerašnjeg dana kada su olujni i padavinski sistemi stizali sa juga, zbog južnog visinskog strujanja.

U ovom času snažna kiša pada na jugoistoku Srbije i praćena je vrlo obilnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine su trenutno najobilnije u Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.

Lokalno u ovim predelima ima vrlo obilnih padavina i oluja sa jakom grmljavinom.

Na ovom području lokalno se očekuje i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica i uz opasnost od poplava i bujica na manjim tokovima i potocima.

U nastavku poslepodneva ovaj snažan grmljavinski sistem nastaviće put preko jugoistoka Srbije dalje prema centralnim predelima, prema Topličkom okrugu, prema Pomoravlju i istoku Srbije, pa i ove predele posle podne i pred kraj dana očekuju jaki i obilni pljuskovi, uz opasnost od grmljavinskih nepogoda.

Na severu i zapadu Srbije veći deo dana biće suvo.

U toku večeri i u noći ka nedelji u većem delu Srbije biće kiše i obilnih pljuskova sa grmljavinom. U centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima očekuju se obilnije padavine i jaki gromovi.

U Vojvodini će biti suvo.

U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo sa sunčanim periodima. U ostalim predelima Srbije očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne i uveče očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, u košavskom području jak istočni, u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Beogradu do 11°C, maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Beogradu do 19°C.

Od ponedeljka stabilizacija vremena.

Autor: D.B.