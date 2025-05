DANAS OBILNIJE PADAVINE: Beograđani, spremite se na česte pljuskove! Evo kakva će situacija biti u ostatku zemlje

U četvrtak sveže i promenljivo vreme sa čestom i obilnijom kišom i lokalnim pljuskovima. Samo će na jugu Srbije biti suvo sa dužim sunčanim intervalima veći deo dana i manjom šansom za lokalne pljuskove uveče.

Vetar ujutru slab južni i istočni, a popodne na severu Srbije vetar slab severni i severozapadni, a na jugu Srbije umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 13°C u Subotici i Somboru do 27°C u Leskovcu. Uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi.

Beograd: U četvrtak sveže i pretežno oblačno vreme sa čestom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab, ujutru istočni i jugoistočni, a popodne severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 12°C.

Niš: U četvrtak toplo promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 14°C.

VOJVODINA: U četvrtak hladno za ovo doba godine sa obilnijom kišom. Vetar ujutru slab istočni i severoistočni, a popodne severni i severozapadni,. Pritisak malo ispod normale.

Minimalna temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 13°C u Subotici i Somboru do 20°C na jugu Banata. Uveče kratkotrajna kiša na istoku Banata. Temperatura u 22h od 10°C do 12°C.

Novi Sad: U četvrtak hladnije od proseka i pretežno oblačno vreme sa čestom kišom. Vetar slab, ujutru istočni, a popodne severni i severozapadni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

Subotica; U četvrtak hladnije od proseka i pretežno oblačno vreme sa čestom kišom. Vetar slab, ujutru severoistočni, a popodne severozapadni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Vreme prekosutra: U petak sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka i ređu pojavu kratkotrajne kiše tokom popodneva, uglavnom u centralnim i južnim predelima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 21°C. Uveče naoblačenje sa kišom na jugu Srbije. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Za vikend svežije od proseka za ovo doba godine. U subotu ujutru kiša na jugu i istoku Srbije. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima uz lokalni razvoj oblaka. U nedelju promenljivo uz sunčane intervale i dnevni razvoj oblaka sa šansom za pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Slično vreme i početkom iduće sedmice.

Autor: D.B.