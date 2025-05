Vanredna situacija zbog zaraze: Virus se širi ekstremno brzo - Srbiji preti nova epidemija?

Virus malih boginja koji napada decu širi se po Evropi i približava se i Srbiji, upozoravaju stručnjaci. Doktori apeluju da roditelji što pre vakcinišu decu MMR vakcinom, koja potpuno štiti od ove zaraze i sprečava širenje bolesti.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Batut", u Srbiji i ove godine ima zaraženih malim boginjama, iako je ova bolest bila gotovo iskorenjena.

- U 2024. godini zabeleženo je 884 slučaja malih boginja, a u prva četiri meseca 2025. godine registrovano je već 176 - navodi se u izveštaju "Batuta".

Kolektivni imunitet

Doktor Dragoslav Popović, konsultant Ujedinjenih nacija (UN) za vakcine i imunizaciju, napominje da ovaj virus hara već duže vreme u Evropi i Americi.

- Vakcinacija je jedini način da se ova zaraza ne vraća. Kod nas je samo 84,3 odsto dece primilo prvu dozu MMR vakcine, što nije dovoljno za kolektivni imunitet. Taj broj vakcinisanih mora biti 95% kako bi svi bili zaštićeni. Ako dostignemo tu brojku, postići ćemo kolektivni imunitet, što znači da će i ona deca koja ne mogu da prime vakcinu iz nekog razloga biti zaštićena. Virus neće imati gde da cirkuliše - ističe Popović.

Ona napominje da bi svi roditelji koji su propustili redovnu vakcinaciju trebalo što pre da dovedu decu na imunizaciju.

- MMR vakcina jedna je od najefikasnijih. Jedna doza obezbeđuje 95 odsto zaštite, a dve doze čak 97 odsto, s dugotrajnim dejstvom, verovatno doživotnim. Vakcina je bezbedna, koristi se već šest decenija, i štiti od tri vrlo ozbiljne bolesti - malih boginja, zauški i rubeole. U vreme pre uvođenja vakcinacije, male boginje su bile jedan od najvećih ubica dece. To ne smemo da zaboravimo - upozorava dr Popović.

Kako kaže, roditelji su u dilemi da li da vakcinišu decu zbog dezinformacija koje se šire i organizovanih antivakcinalnih kampanja.

- Prisetimo se lažne studije iz 1998. godine koja je MMR vakcinu pogrešno povezala sa autizmom. Taj rad je povučen, a autor je izgubio licencu, ali je šteta već bila načinjena. I danas, iako su činjenice poznate, strahovi se održavaju - ističe i poziva roditelje da ne oklevaju:

- MMR vakcina se daje od 12. meseca života. Moja najiskrenija preporuka je dvanaesti mesec i jedan dan, i pravo kod pedijatra. Što pre, to bolje. Vakcinacije spasavaju živote - zaključuje.

Kako se prenosi i koji su simptomi?

Kako objašnjava doktorka Ivana Begović Lazarević, virus se prenosi direktnim kontaktom sa obolelim, a ono što dodatno zabrinjava jeste da u slučaju kontakta, devet od deset osetljivih osoba oboli. - Inkubacija, odnosno period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave prvih simptoma, traje sedam do 18 dana. Nakon toga dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa - vodnjikave, crvene oci, otečeni kapci. Nabrojani simptomi traju dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature, preko 40 stepeni, i pojave makulopapulozne ospe. Ona se prvo pojavljuje na licu, iza ušiju i na vratu, a zatim se širi na trup i ekstremitete - kaže dr Begović Lazarević.