Pašće 30 litara kiše! Hitno se oglasio RHMZ: Oluja ne odustaje, spremite se za haos

Nakon jučerašnjeg nevremena koja je potpuno paralisalo Srbiju, posebno Beograd, u Srbiji je osvanulo osetno svežije jutro, a prema prognozi RHMZ, na jugu i istoku zemlje do kraja dana biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U ostalim predelima se očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša od 15 do 20.

- Upozorenje: Količina padavina može biti više od 30 l/m² u periodu do 24 h, verovatnoća 85 odsto. Lokalna pojava grmljavina (na jugu i istoku Srbije), verovatnoća 85 odsto - napominju iz RHMZ-a.

Na jugu i istoku Srbije, posebno sutra, tačnije u nedelјu, očekuju se obilnije padavine, od 40 do 80 mm za 48 h. U ostalim predelima promenlјivo oblačno i uglavnom suvo.

- Sveže, na jugu i istoku Srbije oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i lokalno obilnijim padavinama i to posebno na jugoistoku zemlje. U ostalim predelima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 19 - najavljuju iz RHMZ-a.

Početkom sledeće sedmice, kažu iz RHMZ, uz duže sunčane intervale dnevna temperatura biće u postepenom porastu, ali će se i dalјe zadržati nestabilno vreme, ponegde sa kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom.

Podsetimo, ogromna količina kiše i grada juče se sručila na veći deo Srbije. Oluja u Beogradu trajala je satima, a potpuno je paralisala važne saobraćajnice u glavnom gradu.

Autor: Dalibor Stankov