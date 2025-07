SPREMITE SE! Grmljavinska oluja sa gradom stiže u ovaj deo Srbije: Pašće ogromna količina kiše, evo šta se sprema u Beogradu!

Srbiju danas očekuje jači preokret vremena. Već u toku prepodneva do krajnjeg severozapada i severa zemlje, odnosno do severa i zapada Bačke doći će do noblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U ostalim predelima Srbije tokom prepodneva biće vedro.

Na severu i zapadu biće ugodnije, uz temperature ispod 30 stepeni. U ostalim predelima biće i dalje tropski toplo, na jugu i istoku zemlje sa temperaturama iznad 35 stepeni, u Timočkoj Krajini i do 39°C.

Posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će najduže suvo i vedro vreme ostati na jugu i jugoistoku zemlje.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, obilnim pljuskovima i olujnim vetrom, pri čemu u kratkom vremenskom intervalu može da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Najveća verovatnoća za oluje očekuje se na severu Srbije, naročito u Vojvodini, na Posavini, Mačvi, Podrinju, Podunavlju i na širem području Beograda.

I danas će duvati pojačan i jak jugozapani vetar fenskog efekta, po prodoru hlanog fronta u skretanju na severozaapdni.

Maksimalna temperartura biće danas od 27 na severozapadu do 39 na istok Srbije, u Beogradu do 33°C.

U toku večeri usledio bi prestanak padavina i delimično razvedravanje, ali već tokom noći i u sredu ujutro Srbiju bi sa jugozapada, odnosno iz Crne Gore i Bosne zahvatio novi kišni talas sa obilnijim pljuskovima.

U sredu osetno svežije, a obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 26, u Beogradu 22°C.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i sveže. Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 22 do 26, u Beogradu do 24°C, a u petak od 23 do 29, u Beogradu do 26°C.

Od sledećeg vikenda ponovo sunčano i sve toplije, a od 14. jula Srbiju očkuje novi toplotni talas, uz temperature iznad 35 stepeni.

Dakle, pred nama su dani sa temperaturom i za 15 stepeni više od proseka, koji za ovo doba godine iznosi od 27 do 31°C. Potom će sredinom sledeće sedmice uslediti pad i za 15 stepeni, da bi se narednog vikenda one vratile u prosečne vrednosti, a nakon toga ponovo bi usledio toplotni talas.

Vrednosti UV zračenja veoma su visoke, pa se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite. Postoji opasnost i od toplotnog udara.

Vatru ne treba paliti na otvorenom, jer postoji ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom.

Mnogi predeli Srbije danas su pogoeđni šumskim požarima, požarima niskog rastinja i na otvorenom, a u prilog tome idu temperature od 40 stepeni i vreo i jak fenski jugozapadni vetar.

Zbog potencijalno opasnih pojava, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: D.B.