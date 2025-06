Pas nanjušio trag samo na tri lokacije: Na ovom mestu je Milan poslednji put viđen, godinu dana MISTERIJE

Milan Đorđević je nestao u junu 2024. godine na lokaciji Bojanine vode na Suvoj planini. Njegov automobil, mobilni telefoni i laptop pronađeni su ispred Planinarskog doma.

Bio je ponedeljak, 10. jun 2024. godine u podne kada je farmaceut iz Niša Milan Đorđević (42) službenom "škodom" došao do izletišta Bojanine vode na Suvoj planini kod Niške Banje. Poslovno doteran mladi čovek, u košulji, elegantnim pantalonama i plitkim kožnim cipelama, izašao je iz automobila u kojem je ostavio oba mobilna telefona i laptop računar. Zaključao je vozilo i otišao... I tako je počela jedna od najmisterioznijih životnih drama u Srbiji koja traje već tačno godinu dana.

O Milanu se već 12 meseci ne zna ništa - ni zašto je došao na Bojanine vode, ni kuda se uputio, ni gde se sada nalazi... Do danas nije pronađen nijedan jedini trag koji bi makar malo rasvetlio njegovu sudbinu.

A mesto na kojem je nađen poslednji trag prisustva nestalog farmaceuta i danas odiše nekom mističnom tišinom.

Osim zvukova pčela, veselog pojanja ptica, žubora vode i šuma vetra, drugih zvukova - nema. I da nije sumorne priče o tome kako je nestao Milan Đorđević, ovom predelu nestvarne prirodne lepote ne bi se imalo šta prigovoriti.

Do Bojaninih voda se iz Niša stiže za oko 45 minuta lagane vožnje kroz Jelašnicu, Čukljenik, Donju i Gornju Studenu, dobro asfaltiranim putem na kojem se u zadnjim kilometrima može često naići na odronjeno kamenje na kolovozu. No, onima koji dolaze ovde to nije problem jer obično dolaze u potrazi za avanturom - na izlet ili u planinarski pohod.

Planinarski dom na Bojaninim vodama je polazna tačka za planinare koji kreću u osvajanje najviših kota Suve planine - Mosora (985 m), Sokolovog kamena (1.523m) ili Trema (1.809 m) do kojeg se stiže preko prevoja zastrašujućeg naziva - Devojački grob (1.311 m).

Izletnici se obično zaustave kod izvorišta Bojanine vode, koje se nalazi nadomak Planinarskog doma gde uz žuborenje vode i hladovinu uživaju u prirodi.

Zeleni beskraj na 18.116 hektara

Tamo gde počinje šuma, kao grane na drveću šire se i zemljane šumske staze koje vode u stotinama pravaca duž zelenog beskraja ovog specijalnog rezervata prirode koji se pruža na čak više od 18.116 hektara!

Zašto je Milan došao toga dana na Bojanine vode u podne, u radno vreme, poslovno obučen, službenim autom - do danas nije poznato.

Izvesno je, međutim, da tako odeven kroz šumu i strme kamenite padine ne bi daleko odmakao.

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Pas tragač nanjušio tragove samo na tri mesta

Opsežna potraga pripadnika žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i rođaka i prijatelja, koja je pokrenuta od momenta pronalaska njegovog automobila na parkingu ispred Planinarskog doma, nije dala nikakav rezultat.

Po Maricinim rečima, pas tragač je nanjušio tragove samo na tri mesta - na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispod osmatračnice, što celoj priči daje još misteriozniji ton.

- Na stazama kroz planinu psi nisu našli nijedan trag, uvek su se vraćali do Planinarskog doma i osmatračnice. Kada je došao do osmatračnice, pas tragač se ukopao - ispričala je ranije Marica.

Marica je ispričala i da sumnjaju da ga je tu neko čekao, pa čak i da je možda otet, a teorije o nestanku idu toliko daleko da se pričalo i da je možda i u inostranstvu. No, nažalost, ni porodica ni istražni organi nemaju dokaze ni za tu ni za bilo koju drugu teoriju.

Do osmatračnice, sa koje se pruža božanstveni pogled na podnožje grebena Suve planine, od Planinarskog doma stiže veoma lako, za pet minuta pešice. Da li je Milan bio ovde? Zašto? Gde je otišao? I ova pitanja ostaju bez odgovora pred zelenim šumskim bespućem.

"Traži se"

Jedan od putokaza upućuje na manastir Veta, koji je ušuškan duboko u nedrima Suve planine. Tražila je Milana porodica i tamo ali ga nisu našli. Nema ga ni u drugim manastirima u Srbiji i okolnim zemljama, kako im je potvrđeno iz Srpske pravoslavne crkve.

A duž puta od Jelašnice ka Bojaninim vodama još uvek se mogu videti plakati sa Milanovom slikom i natpisom "Traži se". Pa ako ga je neko video ili ga vidi neka obavesti policiju na broj 018192.

"Idem, Maro, da radim"

Podsetimo, na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu.

Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim".

Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra "Zona II" gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom.

Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici.

Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni. U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.

I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Početak potrage

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobile marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša.

U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće.

Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Majka nestalog Nišlije kaže da je čudno kako na uviđaju nije pronađen njegov sat u kolima, već naknadno, posle tri dana, kada je koleginica iz firme tražila saobraćajnu dozvolu u kolima.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odrečan odgovor.

Porodica nestalog Nišlije izradila je nove fotografije koje su nastale uoči njegovog nestanka a koje mogu da pomognu u boljem prepoznavanju.

