TEMPERATURA DO 37 STEPENI, NAREDNE NEDELJE SPREMITE SE ZA TROPSKI TALAS: Očekuje nas i ova pojava

Od nedelje nas očekuje otopljenje i tropske vrućine koje bi oko 28. juna moglo da prekine blaže osveženje, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Narednih dana očekuje se suvo vreme, a krajem nedelje svežije, ali bez padavina. Međutim, od nedelje nas očekuje otopljenje i tropske vrućine koje bi oko 28. juna moglo da prekine blaže osveženje, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.Narednih dana se nastavlja pretežno suvo vreme. Samo u sredu, na jugozapadu Dinarida može biti jačih lokalnih pljuskova. U četvrtak će biti ređi i slabiji, dok se u petak prolazni pljuskovi očekuju nad središnjim delom BiH.Od nedelje će, kaže, biti stabilno uz brzo otopljenje te će u sredu maksimumi biti od +27 do +33, a u drugom delu nedelje od +29 do +37 stepeni Celzijusa, a ponovo će biti i tropskih noći, posebno u nizijskom delu regiona.- Narednih dana bez vrućine, a od nedelje tropski talas, obilnije padavine za sada nisu u planu.

Blaže osveženje je moguće negde oko 27. juna kada bi na severozapadu regiona bilo grmjavinskih pljuskova i vremeskih nepogoda koja su dan kasnije bile moguće i nad ostalim predelima.

Maksimumi bi oko 29. juna. išli od +24 do +30 stepeni Celzijsua, što je negde oko proseka - kaže Čubrilo dodajući da za sada, a najverovatnije do kraja leta, nama najave za neke konkretnije padavine na širem prostoru.

- Najevrovatnije ćemo imati seriju otopljenja koje će prekidati osveženja uz nalete grmljavinskih oluja lokalnog karaktera od čega može biti više štete nego koristi - kaže zaključujući:

- Do petka će biti toplo, posebno sutra kada će maksimum u većem delu regiona biti oko +30, a na primorju i oko +36 stepeni Celzijsa, dok bi od petka do kraja nedelje usledilo osveženje uz umeren severni vetar i maksimume od +19 do +26 stepeni Celzijsa i vrlo niske minimume te bi na najvišim planinama, preko 1.200 metara nadmorske visine moglo biti slabog, prizemnog, mraza - rekao je Čubrilo.

- Nema najave za konkretnije padavine na širom prostoru. Samo su posle 27. juna lokalno mogući pljuskovi i nepogode - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Autor: Dalibor Stankov