UJED OVOG INSEKTA MOŽE BITI SMRTONOSAN: Uleglu ih bude i po 1.000, evo kako da se zaštitite

Kada je reč o ubodima insekata, najčešći su ubodi pčele, ose i stršljena. Iako nemaju otrov koji bi neposredno ugrozio život čoveka, ako je osoba alergična, dovoljan je samo jedan ubod da dođe do burne reakcije. U teškim slučajevima, usled uboda roja, može nastupiti i smrt, ako se ne reaguje hitno.

Vladica Stanković iz Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" istakao je za Newsmax Balkans da kreće sezona stršljenova i istakao kakve opasnosti nosi susret sa njima.

- Stršljenovi sada formiraju legla, pa tu bude od 400 do hiljadu jedinki. U avgustu će legla biti formirana u jeku - naglasio je sagovornik.

Kako je istakao, ovi insekti uvek prave legla na sunčanoj strani i nepristupačnim mestima.

"Pri ubodu ispuštaju feromon i pozivaju ostale da im se pridruže"

Stanković je dodao da će stršljenova možda biti manje ove nego prošle godine, ali da su svakako opasniji od zmija.

- Više je zabeleženih smrtnih slučajeva usled uboda stršljenova nego zmija - ukazao je on i dodao:

- Ljudi stradaju kada dođe do alergijske reakcije i anafilaktičkog šoka. Kad stršljen ubode, ispusti feromon, odnosno miris koji se širi i signalizira ostalima da dođu na to mesto. Tako neko može da doživi deset uboda odjednom - napomenuo je Stanković, poznat i po hvatanju zmija.

"Reagovati brzo, sažvakati lek protiv alergije, staviti hladne obloge"

Otrov stršljena, kao i pčele i ose, ima snažno lokalno iritativno i potencijalno opšte toksično delovanje.

Stršljen ima veću žaoku nego pčela i osa, te njegov ubod više boli.

Na mestu uboda, pored intenzivnog bola, nastaju i otok i svrab.

Nakon uboda, koji je praćen najčešće bolom, pojavi se peckanje, a koža na ozleđenom mestu pocrveni.

Vladica je naglasio da najviše problema pri ujedu imaju bolesne i starije osobe.

- Usled alergijske reakcije može da dođe do gušenja, otrov kreće da se širi kroz organizam i pritisak pada, skupljaju se krvni sudovi, pada kiseonik i može da dođe do zastoja srčanog mišića - napomenuo je on.

Stanković je naveo i kako bi trebalo reagovati, ako do uboda dođe.

- Važno je reagovati brzo, uzeti i sažvakati neki lek protiv alergije — presing, pronizon ili erijus, da raširi krvne sudove. Ako ima mogućnosti treba staviti hladne obloge, ako ne, što pre u prvu zdravstvenu ustanovu - napomenuo je sagovornik.

Kada stršljen napada?

Stanković je napomenuo da će do napada doći samo ako ih čovek na bilo koji način ugrožava, dakle u samoodbrani i odbrani legla.

- Oni imaju svoje stražare koji svakodnevno kruže i gledaju da li se nešto dešava. Ako ih ne ugrožavate, ništa se neće desiti. Ipak, ako počnete da ih ugrožavate, onda izviđači alarmiraju ostale i kreću u odbranu legla. Razlika između zmija i stršljenova je ta što zmije beže, a stršljenovi napadaju - zaključio je Vladica.

