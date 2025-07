Neobičan natpis pojavio se danas na jednom vozilu na Novom Beogradu. Građani ovu nalepnicu veoma retko viđaju, ali nije isključeno da će je uočavati sve češće.

Naime, na automobilu prednji levi točak je blokiran čeličnim "lisicama". Na vozačevom staklu je zalepljen veliki znak s natpisom: "Vaše vozilo je blokirano, ne pokušavajte da vozite".

Reč je o novom sistemu za naplatu potraživanja prema Parking servisu, a stavlja se samo na javnim parkiralištima, odnosno na uličnim parkinzima.

Na vozilo se postavlja uređaj za sprečavanje odvoženja vozila sa javnog parkirališta, a na vidnom mestu nalepnica sa upozorenjem da je vozilo blokirano i obaveštenjem o uslovima za deblokadu vozila. Nalog za blokadu vozila izdaje se za vozilo za koje je utvrđeno da su se stekla tri uslova:

1. Da postoje dospela potraživanja po osnovu najmanje dva izdata elektronska naloga za plaćanje elektronske dnevne parking karte,

2. Da nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila, preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije,

3. Da nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja.

UPUTSTVO ZA DEBLOKADU VOZILA:

Ukoliko je vozilo uklonjeno sa javnog parkirališta dužnik može preuzeti vozilo tek nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju, a ukoliko je izvršena blokada vozila, poverilac će izvršiti deblokadu vozila tek nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju.

Dužnik plaća troškove uklanjanja/premeštanja vozila, blokade i deblokade vozila i smeštaja odnosno ležarine.

Dug se može regulisanti ne nekoliko načina:

JEDNOKRATNO – plaćanjem ukupnog dugovanog iznosa po osnovu izdatih elektronskih naloga za plaćanje elektronskih dnevnih parking karti, u skladu sa važećom Odlukom o javnim parkiralištima i po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila i troškova ležarine, obračunatih po važećem cenovniku Preduzeća.

Nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju, Poverilac će izvršiti deblokadu vozila, odnosno omogućiti preuzimanje uklonjenog vozila.

Deblokada vozila:

O uslovima za deblokadu vozač, odnosno vlasnik vozila (korisnik komunalne usluge), može se obratiti Korisničkom servisu JKP „Parking servis” u radno vreme na opštim parkiralištima pod naplatom, od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 21 čas, a subotom od 7 do 14 časova. Više informacija može se dobiti putem telefona 11011 i elektronske pošte: info@parking-servis.co.rs.

Evo i cene uklanjanja blokade:

Blokada 8.000 dinara

Postavljanje i uklanjanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (blokada i deblokada vozila) u slučajevima predviđenim odredbom člana 18g Odluke o javnim parkiralištima

Premeštanje vozila 8.830 dinara

(u slučajevima kada je od strane Preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge, a vozača – vlasnika vozila nije moguće identifikovati, kao i po ovlašćenju korisnika usluga po osnovu ugovora o korišćenju parking-mesta u garaži)

Cena 8.000 dinara

Postavljanje i uklanjanje uređaja kojima se sprečava odvoženje putničkih vozila (blokada i deblokada vozila) po nalogu organa jedinice lokalne samouprave (komunalne milicije)

Cena 18.000 dinara

Postavljanje i uklanjanje uređaja kojima se sprečava odvoženje teretnih vozila i autobusa (blokada i deblokada vozila) po nalogu organa jedinice lokalne samouprave (komunalne milicije)

- naknada za smeštaj vozila po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa 500

Autor: D.B.