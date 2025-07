'NE KUPUJTE LABUBU, PROKLETE SU I UNIŠTIĆE VAM ŽIVOT' Teorije o lutkama koje su zaludele svet sve glasnije (FOTO)

Dok se viralna Labubu groznica širi internetom, kolekcionari su spremni da izdvoje stotine, pa čak i hiljade dolara za ove igračke. I dok ih neki očajnički žele imati, drugi preduzimaju drastične mere da ih se reše. Ove neobične figurice inspirisane su ilustrovanom knjigom The Monsters, koju je stvorio hongkonški umetnik Kasing Lung. U toj seriji, Labubu pripada plemenu vila.

Put iz mašte u stvarnost pronašle su 2019. godine, kada je Lung započeo saradnju sa kineskom kompanijom za proizvodnju igračaka POP MART, koja je počela da pravi fizičke verzije njegovih likova. Danas, šest godina kasnije, obožavaoci satima strpljivo čekaju u redovima kako bi došli do njih.

Labubus are so ugly and I'm tired of people acting like they're not pic.twitter.com/5mYHKe2J5O

Labubu lutke krase domove, vise s torbi i postale su predmet žudnje – ali kako raste njihova popularnost, paralelno se širi i jedna uznemirujuća teorija zavere.

Na prvi pogled razigrane i luckaste, ove lutke prema nekim teoretičarima zavere kriju „mračnu tajnu“. Prema toj teoriji, Labubu lutke su zapravo inspirisane drevnim demonima – konkretno demonom po imenu Pazuzu, poznatim iz mezopotamske mitologije i horor filma Egzorcista. Iako Pazuzu i Labubu nemaju mnogo fizičkih sličnosti, pristalice ove teorije ističu da oba lika imaju prepoznatljiv široki osmeh i šiljate zube.

Prema podacima iz Britannica enciklopedije, Pazuzu je poznat kao demon koji je porazio moćne demonske vetrove i mogao se prizivati radi zaštite ljudi – iako kolekcionari Labubu lutaka koji veruju u ovu teoriju tvrde da njegova prisutnost ipak nije blagonaklona.

Za neke je ova teorija toliko uverljiva da su se odlučili da se fizički reše svojih lutaka. Jedna korisnica TikToka pod imenom @jessicavibezx objavila je video u kojem spaljuje svoju Labubu uz upozorenje:



Nije jedina koja veruje u ovu priču – neko je na Tviteru napisao: „Labubu = Pazuzu. Ne unosite demone u svoj dom.“

And…they’re demonic. In fact Labubu is inspired by real and terrifying ancient Mesopotamian entity — Pazuzu — that was depicted in William Friedkin’s 1973 “The Exorcist.”



It’s important to point out that Pazuzu is considered King of the demons of the wind, particularly… https://t.co/qlEJ8NvlM4 pic.twitter.com/c3UuwIDIYO