(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) Grizli pojeo mladića i devojku dok su kampovali! Tragedija snimljena: Vrištali su do poslednjeg trenutka...

Timoti Tredvel i njegova devojka Ejmi Hugenerd očajnički su pokušali da se odbrane od odrasle ženke grizlija dok su kampovali na Aljasci – ali njihov gladni napadač počeo je da ih jede dok su još bili živi.

Par koji je želeo da se sprijatelji sa divljim medvedima napravio je fatalnu grešku dok je kampovao na Aljasci – i platio to svojim životima na najjeziviji način.

Timoti Tredvel i njegova devojka Ejmi Hugenerd (37) provodili su vreme s divljim grizlijima – nešto što je bivši zavisnik od heroina Timoti radio svakog leta tokom proteklih 13 godina, piše Mirror.

Igrao se s njima, pričao im i čak ih dodirivao – iako medvedi mogu težiti i do 317 kilograma i dostići visinu od 2,4 do 2,7 metara kada stoje na zadnjim nogama. Prijatelji i porodica su ga upozoravali da medvedi nisu njegovi prijatelji, ali 46-godišnji Timoti verovao je da je u skladu s ovim stvorenjima, davao im imena i insistirao da su samo neshvaćeni.

Jednog kišnog oktobarskog popodneva 2003. godine, dan pre nego što su trebali da budu odvezeni hidroavionom nazad kući za zimu, Timoti i Ejmi su pripremili užinu i bili u šatoru kada je došlo do katastrofe. Sir i kobasica pronađeni su u zip kesici, zajedno s otvorenom kesicom čipsa i čokoladicom.

Naredni minuti zabeleženi su Timovom kamerom, kao i svi njegovi prethodni susreti sa grizlijima. Snimak, koji je pronađen nakon smrti Tima i Ejmi, postao je centralna tačka nagrađivanog dokumentarca "Grizli čovek" Vernera Hercoga, koji je izjavio da bi uznemirujući audio materijal trebalo zauvek izbrisati kako ga niko više ne bi morao čuti.

Objektiv je ostao na kameri, ali snimak počinje uplašenim Ejminim pitanjem da li je medved još napolju, pre nego što Tim počne da vrišti: "Izađi ovamo! Ubijaju me ovde!"

Zatvarač šatora se čuje dok Ejmi istrčava u oluju i viče svom dečku da se pravi mrtav. Njeni vrisci i povici deluju – medved na trenutak pušta Tima – ali čim je pokušala da mu priđe, medved se vraća, navodno mu ponovo steže glavu svojim čeljustima i vuče ga ka šipražju.

The story of Timothy Treadwell is as fascinating as it is tragic. His love for grizzlies led to an ending no one could ignore.. RIP 🪦 pic.twitter.com/uLPYE4kWPH