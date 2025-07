Kafa 100 dinara, doručak 300, riba 800, rakija 120! Za iće i piće manje od hiljadarke u restoranu: Srbi šokirani cenama u ovom mestu

Cene u ugostiteljskim objektima u opštini Vlasotince oduševile su mnoge posetioce koji dolaze u ovo mesto obično da predahnu od puta do mora do omiljene Grčke ili Crne Gore.

Mnogi Beograđani pa i Novosađani raspituju se o cenama smeštaja u ovoj opštini, a neki od njih rezervišu noćenje, a ujedno iskoriste popodne ili veče za šetnju ili ručak u nekom restoranu. Sudeći po cenama u jelovnicima iznosi su i duplo jeftiniji u poređenu s prestonicom što i privlači turiste.

Doručak u kafani ili restoranu se može naći od 300 do 350 dinara po osobi, mala pica se kreće od 400 do 600, dok salate iznose 450 dinara. Piletina se kreće od 470 do 500 dinara, dok riba iznosi od 800 do 1.700. Što se tiče dezerta može se poručiti kugla sladoleda koja košta 130 dinara, a slatke palačinke "stoje" 350 dinara.

Detaljni cenovnik hrane u restoranu

- doručak od 300 do 350

- pice od 400 do 600

- piletina 470 do 500

- paste i kobasice 500

- riba od 800 do 1.700

- salate tuna i Cezar 450

- pomfrit od 150 do 320

- slana palačinka 350

- dezerti od 130 do 350

- sladoled kugla 130

- slatke palačinke 350

Iznosi su u dinarima

Što se tiče pića, domaća kafa iznosi samo 100 dinara, dok je espreso 120 odnosno 140 dinara sa mlekom. Sokovi se mogu naći već od 200, dok se voda kreće od 120 do 150 dinara. Cena piva se kreće od 200 do 250 dinara, a žestina od 120 do 200.

Cene pića

- espreso 120 sa mlekom 140

- nes 200

- domaća kafa 100

- ceđeni sokovi od 250 do 400

- voda 150

- sok na čašu 80

- žestoka pića od 120 do 200

- kokteli 250

- pivo od 200 do 250

* Iznosi su u dinarima

Suma sumaru jedna osoba može da jede i pije i za manje od 1.000 dinara, dok porodični ručak može da izađe i oko 3.000.

Autor: Dalibor Stankov