Hitne službe dežuraju na novoj deonici auto-puta: Evo i zbog čega (FOTO)

Zbog mnogo putnika na novoj deonici auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, bezbednost saobraćaja je na visokom nivou i na terenu su svakodnevno ekipe vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

Otvaranje nove deonice od Pakovraća do Požege, već je urodilo plodom, jer je saobraćaj kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru značajno smanjen.

Javnost je zainteresovalo dežurstvo službi Hitne pomoći na ovoj deonici auto-puta, a zamenik direktora JP "Putevi Srbije", Miodrag Poledica, istakao je da je posebna pažnja posvećena bezbednosti putnika.

- Putevi Srbije posebnu pažnju posvetili su bezbednosti putnika na novoj deonici. To su mere koje smo u obavezi da poštujemo i dajemo svoj makismum u tome. U blizini ovih saobraćajnih koridora, gde je velika frekvencija saobraćaja, u letnjem periodu očekuje se još veći broj vozila, zbog čega je neophodno prisustvo hitnih službi koje trebaju da reaguju u slučaju potrebe. Hitne službe su vatrogasne jedinice, saobraćajna policija i hitna pomoć. Tu je termin ‘zlatni sat’ jako poznat ljudima koji se bave bezbednošću saobraćaja, jer svetska praksa je pokazala da što je kraće vreme odziva hitnih službi, postoji šansa da se spasi 50 odsto ljudskih života u tih prvih sat vremena - rekao je Poledica za RINU.

Iako su stručne službe svakodnevno na terenu, u operativnom centru kod tunela Munjino Brdo dežura šest do sedam specijalizovanih jedinica koje 24 sata dnevno prate situaciju i reaguju na moguće vanredne događaje.

- Naš cilj je da nova deonica, kao što je u ovih prvih 15 dana bila bezbedna, i dalje bude sigurna za sve učesnike u saobraćaju - zaključio je Poledica.

On ističe da je za prvih 15 dana deonicom auto-puta Miloš Veliki od Pakrovaća do Požege prošlo preko 200.000 vozila, dok dnevno tu prolazi najmanje 13.000 do 14.000 vozila svakoga dana u oba smera.

- Najfrekfentniji dani su svakako petak, subota i nedelja, kada imamo nekde oko 15.000 do 16.000 vozila, a ovim radnim danima nekde oko 10.000, 11.000, 12.000 vozila. U poređenju sa postojećom magistralom koja prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, mi mislimo da danas svega tamo prolazi nekde oko 1.000 do 2.000 vozila. Praktično kompletan saobraćaj, ili 90% saobraćaja, je prešlo na novu otvorenu deonicu autoputa u ovoj dužini od 19,5 km - kazao je Poledica.

Ovčarsko-kablarska klisura bila je poznata kao jedna od rizičnijih deonica na kojoj je često dolazilo do saobraćajnih nezgoda, ali i pored rasterećenja saobraćaja, očekuje se značajno unapređenje bezbednosti svih učesnika.

- Prema podacima sa kojima raspolažemo, od 2022. do 2024. godine na postojećoj magistrali koja prolazi od Čačka preko Kratovske stene pa sve do Požege evidentirano je 28 saobraćenih nezgoda sa nastradanim licima. Ukupno je bilo 60 takvih lica, povređenih i poginulih. Mi očekujemo da se te brojke smanje i do 70 odsto, kao što je to bio slučaj sa otvaranjem deonice do Čačka, kada je saobraćaj sa Ibarske magistrale izmešten u velikoj meri na auto-put - naglasio je Poledica.

