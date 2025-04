SKORO TREĆINU TRASE ČINE MOSTOVI I TUNELI: Vučić danas obilazi radove na auto-putu Miloš Veliki, na deonici Preljina-Požega

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina -Požega.

Predsednik će radove obići u 10 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

On je pre nekoliko dana najavio da će auto-put Preljina-Požega biti otvoren za Vidovdan.

- Put Preljina-Požega mislimo da za Vidovdan otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi pola sata kada imate auto-put umesto onog jezivog puta kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Požege. To je najvažniji deo i najteži deo i otvaramo u ovom trenutku najduže tunele u našoj zemlji, Munjino brdo i Laz - rekao je Vučić za TV Pink.

Deonica Preljina – Požega duga je 30,9 km a krajem januara 2022. godine u saobraćaj je pušteno oko 11 km od Preljine do Pakovraća. Za ovu deonicu je karakteristično to što prolazi kroz teren koji je građevinski veoma zahtevan, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli.

Na deonici Preljina – Požega predviđena je izgradnja tri tunela, od kojih je jedan i to Trbušani pušten u saobraćaj a druga dva su Munjino Brdo i Laz. Sva tri tunela su projektovana sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer.

