SLEDI JOŠ JEDNO POVEĆANJE PLATA! Vučić o ekonomskoj situaciji: Neće biti smanjenja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina - Požega.

- Kada bismo mogli da skupimo pare i da idemo na Užice i Bele zemlje. Ovo je ogromna stvar. Ovo veličanstveno izgleda. Ovo je i za bezbednost ljudi veoma važno, i živote će da nam sačuva, a da ne pričamo koliko će da ubrza put - kazao je Vučić.

- Izgleda kao Švajcarska, Austrija i Nemačka. Ponosan sam i veoma srećan zbog toga. Ovaj put je ključni za spajanje zapadne Srbije sa Beogradom i centralnom Srbijom - rekao je predsednik.

- Neće biti smanjenja plata, ako smo ranije mogli da povećamo za 10 odsto, sada ćemo moći za 8 odsto. Ako smo penzionerima mogli da povećamo za 5 odsto, sada će to biti za 4 odsto - rekao je Vučić.

- Sa Donaldom Juniorom, imali smo dobar razgovor o svim pitanjima, od toga kakvi se medijski pritisci vrše na globalnom nivou do svega drugog. Mnogo toga, čini mi se, da sam naučio kako to funkcioniše u američkoj administraciji danas, što je sasvim drugačije u odnosu na to kako je to bilo ranije.

- Pre svega govorimo o Beloj kući i o ovom najmoćnijem delu, tako da želim da obavim što je moguće više i neformalnih sastanaka, da što više saznam i da probamo da završimo posao za Srbiju kao što smo završili za ove sankcije, kao što smo za prolongiranje, da uspemo da sa našim partnerima iz Amerike završimo i neke druge važne stvari. I Kinezi će valjda u međuvremenu da se dogovore s Amerikancima, rekao je on.

Autor: D.B.