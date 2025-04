Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina - Požega. Vučić je rekao da put izgleda kao da je u Švajcarskoj.

- Ovo je neverovatno, kao iz najlepših snova, samo da se otvori... da ljudi vide!, rekao je Vučić rekavši u uključenju uživo da je Munjino brdo gotovo i Laz uskoro pa dodao da bi bilo dobro da se odmah skupe pare pa da se odmah radi i do Bele zemlje.

- Ovo je ogromna stvar, ovo će da spoji i Užice i Zlatibor i Prijepolje, da skrati put... Neverovatno je, veličanstveno izgleda, kaže Vučić koji je dodao da razume koliko je Kinezima bilo teško da ovo urade ali je kazao i da je velika stvar jer će smanjiti broj nesreća.

- Hoće li biti gotovo do 28?, upitao je Vučić misleći na 28. jun odnosno Vidovdan do kad ova deonica treba da bude gotova.

- Izgleda kao Švajcarska, Austrija, Nemačka, mnogo sam ponosan što izgleda tako i mnogo srećan, rekao je Vučić dodavši da je to mnogo važno jer će spojiti zapad Srbije sa Beogradom.

- Milune (Todorović), Čačak ti postaje kao Niš, centar sveta... Sve postaje blizu, ni Niš vam neće biti daleko a za sat i po si iz Čačka u Nišu, a u Beogradu za sat i10-15, rekao je Vučić gradonačelniku Čačka.

- Da nije bilo tih ludačkih blokada i besmislenih protesta mogao bih da vam kažem da možemo nastaviti a sad zbog ovog što su uništavali zemlju 6 meseci teže je naći pare, rekao je Vučić.

Planovi za maj: Susret s Trampom, Moskva, Marta Kos, Kaja Kalas

- Treba da se vidim s predsednikom Trampom, nisam još dobio zvaničnu potvrdu, ali to treba da se desi, idem u Moskvu, u maju ćemo imati ključne susrete!, rekao je Vučić dodavši da slede i susreti sa Martom Kos i Kajom Kalas.

Kad je reč o navodima da ne sme da poseti 17 gradova u Srbiji, rekao je da je on slobodan čovek u svakom mestu na kugli zemaljskoj i da planira da dođe u Niš i obrati se Nišlijama - grad u koji su mu kako je rekao zabranili da dođe, 10. ili 17. u zavisnosti od drugih obaveza.

O blokadama: Došli smo samo do fotelje

Vučić je podsetio na svoju izjavu od 11. decembra kad je "predvideo" da tzv. studentski zahtevi za koje je narod verovao da su samo studentski i nemaju veze s politkom, ispostavilo se u stvari da smo sada došli do toga da smo "došli samo do fotelje".

- Uništili su nam zemlju, narednih 15 dana izuzetno su važni za Srbiju i njen evropski put pa razgovori sa Amerikancima - pitanje tarifa, NIS-a, fabrike municije..., pojasnio je predsednik.

- Blokade su čisto siledžijstvo i nasilje, država će izabrati trenutak kad će reagovati!, rekao je Vučić dodavši da je to trenutak kad više to neće moći da se toleriše.

- Put Preljina-Požega mislimo da za Vidovdan otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi pola sata kada imate auto-put umesto onog jezivog puta kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Požege. To je najvažniji deo i najteži deo i otvaramo u ovom trenutku najduže tunele u našoj zemlji, Munjino brdo i Laz, rekao je Vučić pre par dana gostujući na TV Pink.

Na deonici Preljina – Požega predviđena je izgradnja tri tunela, od kojih je jedan i to Trbušani pušten u saobraćaj a druga dva su Munjino Brdo i Laz.

