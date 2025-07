REČI MONAHINJE NE DAJU MIRA MAJCI NESTALOG FARMACEUTA IZ NIŠA: Zbog jedne rečenice sumnja da se OVO desilo sa njenim sinom

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao je 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini pod nepoznatim okolnostima. Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da nema podataka o Milanovom prisustvu u bilo kojem manastiru u zemlji ili inostranstvu.

Misterija nestanka farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša, kome se pod još uvek nerasvetljenim okolnostima izgubio svaki trag 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini, ušla je u 14. mesec. Do danas je ostalo nerazjašnjeno: zbog čega se ovaj mladi čovek - poslovno obučen, u službenom automobilu, u podne, usred radnog dana - obreo na izletištu oko 20 kilometara udaljenom od grada, kuda se odatle uputio i - gde je sada?

Marica Đorđević, majka nestalog Nišlije, kaže da sve više sumnja da je njen sin sa Suve planine, "sišao preko manastira Veta".

Majka nestalog farmaceuta kaže da joj mesecima u mislima odzvanja jedna rečenica koju je izgovorila monahinja iz manastira, kada su članovi porodice sa policijom tragajući za Milanom došli do Vete.

"Ne da mi mira ta monahinja"

- Do manastira Veta se može stići i šumskim putem kroz Suvu planinu. Tuda može da se prođe jedino terenskim vozilima, kvadovima ili pešice. Moj mlađi sin i kum su dva puta bili tim putem do manastira Veta. Prvi put su došli sa policijom i žandarmerijom, sa tri psa tragača. Monah se mnogo ljutio toga dana kada ih je video. Isprva je bio baš ljut, posle se smirio. Ali još mi u mislima odzvanja rečenica koju je jedna monahinja tada rekla Milanovom mlađem bratu. Uhvatila ga je za ruku i izgovorila: “Ne traži brata sada, javiće ti se kada on hoće”. Ne da mi mira ta monahinja, zašto je skrenula pažnju mom sinu? Što bi to monahinja rekla mom sinu? Neprestano mislim o tome - veli Marica.

Porodica nestalog Nišlije obratila se Srpskoj pravoslavnoj crkvi ali su, kako je Marica ranije više puta izjavila, dobili zvaničan odgovor da je proverom ustanovljeno da se Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji i inostranstvu.

Milan je na Bojanine vode nesumnjivo došao asfaltnim putem preko sela Jelašnica, Čukljenik, Donja i Gornja Studena. Kritičnog dana, ka Bojaninim vodama je prošao veći broj vozila koja su snimile kamere, baš kao i Milanov auto.

- Neke kamere na kućama u selima duž ove rute nisu radile, ali ga je snimila jedna kamera na ulazu u Jelašnicu i jedna u Gornjoj Studeni. Videli smo u policiji taj snimak. Na njemu se vide Milanova službena kola, ruka je izbačena kroz prozor i sat se vidi. Znači imao je sat kada je dolazio gore. Toga dana, ka Bojaninim vodama i od Bojaninih voda prošla su 42 vozila. Postoji spisak vozila koji ima policija. Navodno su sva proverena i nema nikakvog traga – kaže Marica.

Milan Đorđević je nestao 10.juna 2024.godine. Toga dana, u podne, službenim automobilom, sa poslovnog sastanka, došao je do parkinga ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama koje su oko 20 kilometara udaljene od Niša. Usledila je opsežna pretraga cele Suve planine u kojoj su učestvovali i psi tragači, ali ni to nije pomoglo.

"On je gore stavljen u kola i - doviđenja"

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i – doviđenja – ispričala je ranije Marica.

Ona je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka.

Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra „Zona II“ gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom.

Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni. U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto – ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odričan odgovor. Porodica nestalog Nišlije izradila je nove fotografije koje su nastale uoči njegovog nestanka a koje mogu da pomognu u boljem prepoznavanju.

