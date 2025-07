BOLEST POLJUPCA STIGLA U VRTIĆE U NOVOM BEOGRADU: Kako se prenosi i koji su siptomi, roditelji ovo treba da znaju

Infektivna mononukleoza potvrđena je u vrtićima Novog Beograda, a saopštenje je danas prosleđeno roditeljima putem Vajber grupa.

Kako se navodi, saopštenje je izdato danas, 22. jula, a u okviru njega navedene su osnovne informacije - uzročnik bolesti, period inkubacije, simptomi oboljenja, postavljanje dijagnoze, kao i terapija.

Tako je napisano da se bolest prenosi putem poljupca, zajedničkim priborom za higijenu, ređe kašljanjem i kijanjem, najčešće preko pribora za jelo - čaša/šolja i četkica.

"Retko se može preneti i preko suza i transfuzijom krvi. Poznata je kao bolest poljupca", piše na papiru čija je fotografija prosleđena roditeljima.

Takođe, za period inkubacije naznačeno je od četiri do čak 50 dana. Dakle to je vremenski okvir kada se mogu, ali i ne moraju ispoljiti simptomi.

Oko naznaka oboljenja navode se bol u grlu, povišena temperatura, otok limfnih žlezda, uvećanje slezine, ređe osip i napomenuto je da se one javljaju najčešće između četiri i šest nedelja po izlaganju virusu.

"Nakon 7-10 dana od početka bolesti, simptomi se povlače, ali iscrpljenost i umor moga da traju i više meseci", piše u saopštenju koje je dostavljeno roditeljima.

Za postavljanje dijagnoze navodi se krvna slika koju karakteriše povećan broj leukocita između četiri i devet dana po oboljevanju, kao i povišeni enzimi jetre.

"Monospot testom se dokazuje prisustvo At u krvi, a ultrazvuk abdomena u većini slučajeva ukazuje na uvećanje slezine", naveli su.

Za terapiju su napisali da je "simptomatska" - mirovanje, veći unos tečnosti, antipiretici i lekovi za bolove u grlu.

Samo saopštenje unelo je nemir među roditeljima.

Kada dete ne treba slati u kolektiv?

O sitnim naznakama koje mnogi roditelji pripišu prehladi, pa svoje dete pošalju u kolektiv svojevremeno je govorio i pedijatar dr Saša Milićević. Upitan upravo oko toga kada bi trebalo slati dete u kolektiv i zašto to neki roditelji čine i onda kada postoje jasne naznake da bi dete moglo time da dalje ugrozi sebe ili druge, pomenuo je upravo i mononukleozu

- Nekada razumem te ljude jer kažu: "Šta da radim, ostaću bez posla". To je baš problem. Možda ta deca nemaju bake i deke ili su oni stari ili im preti opasnost ukoliko imaju neko hronično oboljenje i onda se ljudi nađu u čudu. Mi lekari kažemo: "Nemojte molim vas da ide sedam do 10 dana u vrtić" ako su to boginje ili mononukleoza ili nešto mnogo duže i onda nastane i taj problem - objasnio je.

Milićević je poručio da lekari onda treba da budu dosledni i da objasne roditeljima da moraju da se snađu jer je u interesu njihovog deteta, ali i u interesu druge dece.

Upitan koje je onda to prirodno rešenje koje se nameće oko dolaska dece koja nisu potpuno zdrava u kolektiv i kako zaštititi svoje dete, pedijatar je objasnio da ne postoji tako nešto kao sterilan organizam. Suština je u stanju u kom se u tom momentu nalazi.

Rekao je da smo svi nosioci nekih klica i da se na taj način stvara imunološki sistem jer imunitet reaguje na izazove.

- Ali nije dobro i nije pošteno ako dete ima jaču infekciju da se dete pošalje u vrtić. Ni zbog svog deteta, a pogotovo zbog druge dece. Onda će se mnogi drugi razboleti - kazao je Milićević.

Autor: D.B.