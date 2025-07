Planeta Zemlja se ubrzano zagreva. Samo tokom poslednjih 30 godina prosečna globalna temperatura vazduha porasla je za oko 0,26 stepeni Celzijusa po deceniji. Ali, ne zagrevaju se svi delovi sveta jednako. Najkraće štapiće izvukli su Evropa i Arktik, gde je tempo zagrevanja čak dvostruko veći od globalnog proseka!

Prema skupu podataka ERA5 koji koristi Kopernikusova služba za praćenje klimatskih promena (C3S), Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva i od sredine 1990-ih zagreva se u proseku za oko 0,53 stepeni po deceniji, dok se Arktik zagreva još brže - oko 0,69 stepeni po deceniji.

U poređenju s predindustrijskim nivoima (prosečne temperature iz perioda 1850-1900), prosečna globalna temperatura porasla je za oko 1,3 stepeni Celzijusa, prema C3S-ovom klimatskom indikatoru za temperaturu, koji se zasniva na najnovijem petogodišnjem proseku. Pariski sporazum ima za cilj da porast globalne prosečne temperature zadrži znatno ispod 2 stepena u odnosu na predindustrijski period, a po mogućstvu i ispod 1,5.



Ako se trenutni trend zagrevanja nastavi, prag od 1,5 stepeni Celzijusa mogao bi da bude dostignut već u aprilu 2029. godine, pokazuju novi podaci službe za praćenje klimatskih promena, piše "Climate Copernicus". Kada je reč o Evropi, porast temperature od predindustrijskog perioda iznosi oko 2,4 stepena Celzijusa, dok je za Arktik taj indeks još viši - 3,3 stepena.

Zašto se brzina zagrevanja razlikuje u različitim delovima sveta?

Iako je dugoročni porast globalne prosečne temperature uglavnom posledica porasta emisije gasova sa efektom staklene bašte, neujednačen tempo zagrevanja u različitim delovima sveta zavisi od više faktora.

Najpre, kopnene površine se brže zagrevaju od okeana, jer okeani imaju veći kapacitet za apsorpciju toplote. Zatim, promene u obrascima vetrova i atmosferske cirkulacije mogu da naprave razliku. I na kraju, veće zagađenje vazduha i veće prisustvo aerosola (sumpor-dioksida, čađi, industrijskog dima) u atmosferi smanjuju količinu sunčevog zračenja koje dopire do površine, što može delimično ublažiti zagrevanje.

Zašto se Evropa brže zagreva?

Evropa se, od 1980-ih, zagreva dvostruko brže od globalnog proseka. Postoji nekoliko razloga za taj trend:

Promene vremenskih obrazaca: Promene u atmosferskoj cirkulaciji doprinose češćim i intenzivnijim toplotnim talasima tokom leta. Najnoviji izveštaj "European State of the Climate" navodi da broj dana sa toplotnim talasima u Evropi raste - 2024. godina je imala drugi najveći broj takvih dana u istoriji merenja, a početak leta 2025. već je doneo toplotne talase širom kontinenta.

Smanjenje zagađenja vazduha: Ranije su emisije aerosola u Evropi smanjivale količinu sunčevog zračenja koje stiže do površine. Ali, od 1980-ih, stroži propisi o kvalitetu vazduha doveli su do značajnog smanjenja tih emisija. To znači da sada više sunčevog zračenja dopire do tla, a istovremeno se smanjila i oblačnost - oba faktora dodatno ubrzavaju zagrevanje.

Geografski položaj: Delovi Evrope se prostiru u Arktičkom regionu, koji je region koji se najbrže zagreva na planeti.

Broj dana sa bar jednim toplotnim talasom u 2024. godini

Najbrže zagrevanje beleži se u severnim visokim geografskim širinama - naročito u Arktiku, srednjoj i istočnoj Evropi i na Bliskom istoku.

Srbija u 5 zemalja Evrope koje se najbrže zagrevaju

Kako je "Blic" ranije pisao, procene pokazuju da se Republika Srbija zagreva intenzivnije i brže od svetskog proseka, jer se nalazi u "vrućoj tački" klimatskih promena koja obuhvata pojas Mediterana i jugoistočne Evrope.

U prilog tome govori činjenica da dok porast prosečne globalne temperature iznosi 1,1°C, u Srbiji je zabeležen porast od 1,8°C (u letnjim mesecima taj porast dostiže čak 2,6°C).

Prosečna godišnja temperatura na našim prostorima već je porasla za bliže 2 stepena Celzijusa, što znači da u našem regionu klimatske promene dolaze brže nego globalno.



- Zavisi koji se podaci gledaju, pošto kod nas nema tako dugog posmatranja, najduže je za Beograd od 1888. godine i ako se gleda poslednjih pet-šest godina bilo je za oko 2 stepena toplije nego što je bilo na kraju 19. veka. Naš region ima najbrži porast letnjih temperatura - svakih 10 godina leta su bila za 0,45 stepeni toplija - izjavio je ranije za "Blic" prof. dr Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

"Narušili smo balans i male promene ukazuju da je sistem u gadnom problemu", kaže prof. dr Vladimir Đurđević

Sa druge strane, profesor dr Aleksandar Valjarević sa Geografskog fakulteta u Beogradu kaže da Srbija, iako pogođena zagrevanjem, sigurno ima šansu do 2080. godine kada je u pitanju efekat staklene bašte i ispuštanje gasova koje podiže temperaturu. Ipak, činjenica je da nam je svako leto sve vrelije, i da nemamo više prelazna godišnja doba.

- Mi smo 5. država u Evropi kada je u pitanju brzina zagrevanja. Ispred nas su BiH i Hrvatska kada gledamo Balkan. Mi se brže zagrevamo od ostatka sveta zbog rasporeda kopna i mora. Udaljeni smo od svetskog mora. Prema najnovijim prognozama u poslednjih 60 godina temperatura u Srbiji porasla je za 3.5 stepeni - rekao je ranije naš sagovornik dr Valjarević.

Ako se ispune meteorološke prognoze o povećanju prosečne godišnje temperature, to znači da će u urbanim toplotnim ostrvima tokom najtoplijeg dana u godini biti neverovatnih 55 stepeni Celzijusa!

Arktičko zagrevanje

Brzo zagrevanje Arktika - znatno iznad globalnog proseka - poznato je kao arktičko pojačavanje. To je posledica više međusobno povezanih procesa.



Najpre, kako su veće temperature zbog čega se tope sneg i led, otkrivaju se površine ispod poput okeanske vode ili golog tla, koje apsorbuju više solarne energije. Ovaj proces ubrzava zagrevanje i dovodi do daljeg topljena.



Zatim, u tropskim predelima jaka konvekcija - topli vazduh se diže i meša sa višim slojevima atmosfere - raspoređuje toplotu vertikalno. Na Arktiku je konvekcija slaba, pa toplota ostaje zarobljena blizu površine.

Jedan od razloga je i da se u hladnim predelima vazduh blizu tla zagreva mnogo brže od viših slojeva atmosfere, što dodatno zadržava toplotu.

I na kraju, klimatske promene omogućavaju atmosferi da zadrži više vlage. Topao, vlažan vazduh iz tropa sve češće se prenosi ka polovima, pojačavajući arktičko zagrevanje.

Delovi severnog Severnog Atlantika - često nazivani severnoatlantska "rupa za zagrevanje" ili "hladna mrlja" - istočni deo Južnog Pacifika i Južni okean pokazuju izvesni stepen lokalizovanog zahlađenja.

